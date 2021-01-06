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ウィルソンＬＷ　大幅に4日続落、信用取引の規制措置強化を嫌気／新興市場スナップショット

2021年1月6日 14:44

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記事提供元：フィスコ


*14:44JST <9610> ウィルソンＬＷ 308 -18
大幅に4日続落。東証が6日から信用取引に関する規制措置を強化し、新規の売付及び買付に係る委託保証金率を70％以上（うち現金40％以上）としたことが嫌気されている。日証金も増担保金徴収措置の貸借担保金率を70％（うち現金40％以上）に引き上げた。同社株は20年12月30日に昨年来高値（488円）を記録してから利益確定売りが続いていることも株価の重しになっているようだ。《FA》

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