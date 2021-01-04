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JASDAQ平均は続伸、緊急事態宣言が重し／JASDAQ市況

2021年1月4日 16:42

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記事提供元：フィスコ


*16:42JST JASDAQ平均は続伸、緊急事態宣言が重し
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3723.34 +3.93／出来高 9828万株／売買代金 744億円J-Stock Index 3973.08 +5.07


　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20は小幅続落、J-Stock Indexは小反発となった。値上がり銘柄数は281（スタンダード267、グロース14）、値下り銘柄数は333（スタンダード312、グロース21）、変わらずは58（スタンダード57、グロース1）。
　本日のJASDAQ市場は、米国市場でダウが史上最高値を更新したことや、マザーズ先物が反発でスタートした流れ引き継ぎ、JASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後は、政府が緊急事態宣言を検討とのニュースが流れたことで若干リスクセンチメントが悪化し、マイナス圏まで急落となる場面があった。しかし、巣籠り関連銘柄として、時価総額上位の出前館<2484>が上げ幅を拡大したことや、ワークマン<7564>がプラス圏に復帰したことが、相場を押し上げ、JASDAQ平均はプラス圏に復帰して取引を終了した。緊急事態宣言の検討報道により巣籠り関連銘柄が上昇となったが、飲食、宿泊などサービス関連の下落が目立った。
　個別では、緊急事態宣言での巣籠り需要を増加への思惑から出前館が7％を超える上昇となった。また、同じく巣籠り関連銘柄としてEC支援のディーエムソリューションズ<6549>がストップ高となった。そのほか、プラコー<6347>、太洋物産<9941>、アイビー化粧品<4918>が高い。
　一方、緊急事態宣言での需要減の思惑から細谷火工<4274>が15％を超える下落となった。また、同じく、緊急事態宣言での売り上げ減の思惑から外食関連銘柄としてアルファクス・フード・システム<3814>が5％を超える下落となった。そのほか、清和中央<7531>、ケイブ<3760>、タウンニュース<2481>が安い。
　JASDAQ-TOP20は、セプテーニＨＤ<4293>、田中化学研究所<4080>、メイコー<6787>が下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6347|プラコー | 1384| 300| 27.68|
2| 6549|ディーエムＳ | 3700| 700| 23.33|
3| 9941|太洋物 | 468| 80| 20.62|
4| 4918|アイビー | 611| 100| 19.57|
5| 6400|不二精機 | 1485| 242| 19.47|
6| 7922|三光産 | 654| 100| 18.05|
7| 2191|テラ | 262| 39| 17.49|
8| 5212|不二硝 | 2765| 391| 16.47|
9| 1789|ＥＴＳＨＤ | 895| 118| 15.19|
10| 4673|川崎地質 | 2699| 346| 14.70|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4274|細谷火 | 1466| -260| -15.06|
2| 7531|清和中央 | 3140| -345| -9.90|
3| 8836|ＲＩＳＥ | 22| -2| -8.33|
4| 3760|ケイブ | 1421| -118| -7.67|
5| 2481|タウンニュース | 426| -35| -7.59|
6| 2315|ＣＡＩＣＡ | 15| -1| -6.25|
7| 7814|日本創発 | 330| -22| -6.25|
8| 6635|大日光 | 798| -53| -6.23|
9| 9610|ウィルソンＬＷ | 354| -23| -6.10|
10| 9816|ストライダーズ | 365| -23| -5.93|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4579|ラクオリア | 1105| 105| 10.50|
2| 8889|ＡＰＡＭＡＮ | 598| 53| 9.72|
3| 4235|ＵＦＨＤ | 988| 79| 8.69|
4| 2484|出前館 | 3365| 225| 7.17|
5| 6625|ＪＡＬＣＯＨＤ | 217| 12| 5.85|
6| 4348|インフォコム | 3555| 165| 4.87|
7| 3150|グリムス | 2350| 106| 4.72|
8| 3807|フィスコ | 174| 7| 4.19|
9| 3140|イデアインター | 871| 25| 2.96|
10| 7177|ＧＭＯＨＤ | 733| 20| 2.81|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|ＣＡＩＣＡ | 15| -1| -6.25|
2| 6149|小田原 | 3425| -215| -5.91|
3| 6626|ＳＥＭＩＴＥＣ | 4850| -290| -5.64|
4| 6957|芝浦電子 | 2973| -147| -4.71|
5| 6158|和井田 | 1081| -53| -4.67|
6| 6787|メイコー | 1846| -80| -4.15|
7| 4572|カルナバイオ | 1162| -50| -4.13|
8| 3891|高度紙 | 2464| -97| -3.79|
9| 6337|テセック | 863| -33| -3.68|
10| 4293|セプテーニＨＤ | 409| -14| -3.31|《FA》

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