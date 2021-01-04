

*15:23JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

空運業が下落率トップ。そのほか陸運業、不動産業、鉱業、保険業、繊維業なども下落。一方、情報・通信業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 情報・通信業 ／ 4,859.32 ／ 0.52

2. 電力・ガス業 ／ 363.5 ／ 0.52

3. 証券業 ／ 338.57 ／ -0.04

4. 医薬品 ／ 3,321.62 ／ -0.08

5. 電気機器 ／ 3,281.9 ／ -0.09

6. パルプ・紙 ／ 501.05 ／ -0.17

7. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,625.21 ／ -0.20

8. ガラス・土石製品 ／ 1,046.36 ／ -0.23

9. 機械 ／ 2,164.49 ／ -0.27

10. サービス業 ／ 2,646.61 ／ -0.39

11. 海運業 ／ 318.67 ／ -0.41

12. 輸送用機器 ／ 2,775.03 ／ -0.45

13. 非鉄金属 ／ 936.84 ／ -0.49

14. 精密機器 ／ 9,758.06 ／ -0.55

15. 水産・農林業 ／ 435.5 ／ -0.59

16. 石油・石炭製品 ／ 823.64 ／ -0.72

17. 建設業 ／ 1,047.36 ／ -0.76

18. 卸売業 ／ 1,539.05 ／ -0.83

19. その他金融業 ／ 626.22 ／ -0.84

20. その他製品 ／ 3,747.97 ／ -0.86

21. 金属製品 ／ 1,193.37 ／ -1.01

22. 鉄鋼 ／ 322.84 ／ -1.02

23. 銀行業 ／ 118.15 ／ -1.03

24. ゴム製品 ／ 2,407.54 ／ -1.06

25. 小売業 ／ 1,353.1 ／ -1.07

26. 化学工業 ／ 2,238.01 ／ -1.11

27. 食料品 ／ 1,638.1 ／ -1.29

28. 繊維業 ／ 533.89 ／ -1.48

29. 保険業 ／ 912.54 ／ -1.50

30. 鉱業 ／ 168.62 ／ -1.53

31. 不動産業 ／ 1,276.74 ／ -2.02

32. 陸運業 ／ 1,870.18 ／ -2.19

33. 空運業 ／ 169.65 ／ -2.62《CS》