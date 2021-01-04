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*15:23JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほか陸運業、不動産業、鉱業、保険業、繊維業なども下落。一方、情報・通信業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 情報・通信業 ／ 4,859.32 ／ 0.52
2. 電力・ガス業 ／ 363.5 ／ 0.52
3. 証券業 ／ 338.57 ／ -0.04
4. 医薬品 ／ 3,321.62 ／ -0.08
5. 電気機器 ／ 3,281.9 ／ -0.09
6. パルプ・紙 ／ 501.05 ／ -0.17
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,625.21 ／ -0.20
8. ガラス・土石製品 ／ 1,046.36 ／ -0.23
9. 機械 ／ 2,164.49 ／ -0.27
10. サービス業 ／ 2,646.61 ／ -0.39
11. 海運業 ／ 318.67 ／ -0.41
12. 輸送用機器 ／ 2,775.03 ／ -0.45
13. 非鉄金属 ／ 936.84 ／ -0.49
14. 精密機器 ／ 9,758.06 ／ -0.55
15. 水産・農林業 ／ 435.5 ／ -0.59
16. 石油・石炭製品 ／ 823.64 ／ -0.72
17. 建設業 ／ 1,047.36 ／ -0.76
18. 卸売業 ／ 1,539.05 ／ -0.83
19. その他金融業 ／ 626.22 ／ -0.84
20. その他製品 ／ 3,747.97 ／ -0.86
21. 金属製品 ／ 1,193.37 ／ -1.01
22. 鉄鋼 ／ 322.84 ／ -1.02
23. 銀行業 ／ 118.15 ／ -1.03
24. ゴム製品 ／ 2,407.54 ／ -1.06
25. 小売業 ／ 1,353.1 ／ -1.07
26. 化学工業 ／ 2,238.01 ／ -1.11
27. 食料品 ／ 1,638.1 ／ -1.29
28. 繊維業 ／ 533.89 ／ -1.48
29. 保険業 ／ 912.54 ／ -1.50
30. 鉱業 ／ 168.62 ／ -1.53
31. 不動産業 ／ 1,276.74 ／ -2.02
32. 陸運業 ／ 1,870.18 ／ -2.19
33. 空運業 ／ 169.65 ／ -2.62《CS》
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