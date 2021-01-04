出前館が後場一段高、1都3県に今週中にも「緊急事態宣言」とされ期待再燃

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■「出前館」加盟店舗数5万店を超え半年弱で2万店舗以上も増加
出前館<2484>(JQS)は1月4日の後場一段高で始まり、取引開始後に13%高の3560円(420円高)まで上げて出直りを強めている。
菅首相が同日午前11時頃から行った年頭会見で1都3県から要請された「緊急事態宣言」について検討する姿勢を示し、「政府は、今週中にも宣言を出す方向で調整」(NHKニュースWEB2021年1月4日12時04分)と伝えられ、需要拡大への期待が強まった。
12月24日には、「出前館」への加盟店舗数が同日に50,000店舗を超えたと発表。7月時点では約30,000店舗だったとし、半年弱で2万店舗以上の増加となり増加ペースが注目されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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