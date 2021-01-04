マーケット RSS

 

出前館が後場一段高、1都3県に今週中にも「緊急事態宣言」とされ期待再燃

2021年1月4日 14:33

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■「出前館」加盟店舗数5万店を超え半年弱で2万店舗以上も増加

　出前館<2484>(JQS)は1月4日の後場一段高で始まり、取引開始後に13%高の3560円(420円高)まで上げて出直りを強めている。

　菅首相が同日午前11時頃から行った年頭会見で1都3県から要請された「緊急事態宣言」について検討する姿勢を示し、「政府は、今週中にも宣言を出す方向で調整」(NHKニュースWEB2021年1月4日12時04分)と伝えられ、需要拡大への期待が強まった。

　12月24日には、「出前館」への加盟店舗数が同日に50,000店舗を超えたと発表。7月時点では約30,000店舗だったとし、半年弱で2万店舗以上の増加となり増加ペースが注目されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
ＴＡＣは上値試す、２１年３月期大幅増益予想（2020/10/06）
プラマテルズは調整一巡、２１年３月期は後半回復期待（2020/10/06）
川崎近海汽船は下値切り上げ、２１年３月期は経済活動再開で後半回復期待（2020/10/05）
【特集】選挙関連株に早めの「秋支度」の迂回投資をお薦め（2020/08/24）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 個人投資家・さなさえ：謹賀新年！2021年の相場展望は？ 注目テーマ株は？【FISCOソーシャルレポーター】
  2. 個人投資家・有限亭玉介：逆襲のマザーズではAIなどのテーマ性を重視！【FISCOソーシャルレポーター】
  3. 相場展望1月4日号　昨年終盤の状況と、2021年日経平均シナリオ予想
  4. 1月5日がコロナバブルのターニングポイントになるか!? ジョージア州上院決戦投票　前編
  5. 個人投資家・有限亭玉介：新春相場、直近IPO祭りは続くか！？【FISCOソーシャルレポーター】
  1. 個人投資家hina：「2021年の展望～注目の国策テーマ株はこれ！」【FISCOソーシャルレポーター】
  2. 相場展望12月31日号　年末のお化粧買いは成功、新年は『つまずき』に注意
  3. JT　急落、配当権利落ちで換金売りが優勢に
  4. 個人投資家・さなさえ：謹賀新年！2021年の相場展望は？ 注目テーマ株は？【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 大日本住友製薬は米ファイザーと子会社の契約が注目され急伸
  1. ウィルソンWLWが後場ストップ高、戦略提携など3件の発表が注目を集め急伸
  2. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編
  3. フルッタフルッタがストップ高、新型コロナに「アサイースーパーベリー抽出物」と伝えられ連想買い集中
  4. 原油先物が9カ月ぶりの高値に　今後の相場は?
  5. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　後編

広告

写真で見るニュース

  • 2020年に新発売されたHonda e（画像: Honda発表資料より）
  • (c) 123rf
  • プレアデス星団
  • 特別展示 「MOTOR PANIC まつやまたかしイラスト展 ～イラストで巡る世界の街角とクルマ～」（画像: MEGA WEBの発表資料より）
  • eKクロス「G Plus Edition」（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • 「クラウドストリーミングナビ」（画像: ゼネラルモーターズ・ジャパンの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望1月4日号　昨年終盤の状況と、2021年日経平均シナリオ予想

相場展望12月31日号　年末のお化粧買いは成功、新年は『つまずき』に注意

在宅ワークが進み、縮小するスーツ需要（画像: 青山商事の中間決算説明会資料より）

苦境に立つ青山商事、オーダースーツで巻き返せるか

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体