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30日の日本国債市場概況：債券先物は151円92銭で終了

2020年12月30日 17:39

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記事提供元：フィスコ


*17:39JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は151円92銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付151円97銭 高値151円98銭 安値151円90銭 引け151円92銭
売買高総計14337枚

2年 420回 -0.125％
5年 145回 -0.110％
10年 360回 0.020％
20年 174回 0.395％

債券先物3月限は、151円97銭で取引を開始。年明けの国債入札を控えて売りが優勢になったとみられ、151円98銭から151円90銭まで下げた。その後は株安・円高展開を受けてやや買い戻された。現物債の取引では、2年債が売られ、10年債と20年債が買われ、5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞
2年債は0.13％、10年債は0.95％、30年債は1.69％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.57％、英国債は0.23％、オーストラリア10年債は0.98％、NZ10年債は0.98％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30　米・11月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.6％、10月：+1.1％）
・23:45　米・12月シカゴ購買部協会景気指数（予想：56.0、11月：58.2）
・24:00　米・11月中古住宅販売成約指数（前月比予想：0.0％、10月：-1.1％）《KK》

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