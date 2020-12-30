オンデック　IPO2日目、初値4500円、公開価格の2.9倍　M&A仲介・アドバイザリー／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*11:12JST <7360> オンデック 4900 -
公開価格（1550円）の2.9倍となる4500円で初値を付けた。29日に上場したが、取引が成立しなかった。会社設立は07年12月28日。主な事業はM&Aに関する仲介、アドバイザリー業務。20年11月期の営業損益予想は前期比9.0％増の1.32億円の黒字。成約件数が前期の19件から24件に拡大し、増益に寄与する見通し。業務提携先である野村證券の紹介案件による成約報酬が全体の2割強を占めると見込む。第3四半期累計の実績は0.32億円の赤字だった。《HH》
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