12/30の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:52JST 12/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27568.15、+714.12）
・原油先物は上昇（48.00、+0.38）
・日銀のETF購入
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（30335.67、-68.30）
・ナスダック総合指数は下落（12850.22、-49.20）
・シカゴ日経225先物は下落（27480、大阪比-90）
・1ドル103円50-60銭
・SOX指数は下落（2738.05、-6.25）
・VIX指数は上昇（23.08、+1.38）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・東証大納会
・米卸売在庫（11月）
・米中古住宅販売成約指数（11月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（12月）
・ロシア国内総生産（GDP）（7-9月）
・フィリピンは休場《ST》
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