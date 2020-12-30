12/30の強弱材料



*08:52JST 12/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27568.15、+714.12）

・原油先物は上昇（48.00、+0.38）

・日銀のETF購入

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（30335.67、-68.30）

・ナスダック総合指数は下落（12850.22、-49.20）

・シカゴ日経225先物は下落（27480、大阪比-90）

・1ドル103円50-60銭

・SOX指数は下落（2738.05、-6.25）

・VIX指数は上昇（23.08、+1.38）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・東証大納会

・米卸売在庫（11月）

・米中古住宅販売成約指数（11月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（12月）

・ロシア国内総生産（GDP）（7-9月）

・フィリピンは休場《ST》