ラクオリア創薬　大幅に3日ぶり反発、21年12月期と22年12月期の営業利益目標を引き上げ／新興市場スナップショット



*14:26JST <4579> ラクオリア創薬 1000 +47

大幅に3日ぶり反発。20年12月期の営業損益を従来予想の2.60億円の赤字から7.53億円の赤字（前期実績0.15億円の赤字）に下方修正した。新型コロナウイルスの影響で契約関連の収入がずれ込んだため。一方、中期経営計画を修正し、21年12月期目標を3.69億円の黒字（修正前は2.05億円の黒字）、22年12月期目標を3.77億円の黒字（同2.44億円の黒字）に引き上げ、買い材料視されている。ロイヤルティ収入や契約関連の収入などが寄与する見通し。《FA》