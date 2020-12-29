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任天堂「MOTHER」鈴木慶一によるセルフカバーサントラ発売、ファミコン版オリジナル音源も

2020年12月29日 08:58

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記事提供元：ファッションプレス

　任天堂のゲーム「MOTHER」シリーズの新規サウンドトラック「MOTHER MUSIC REVISITED」が、2021年1月27日(日)にリリースされる。

■任天堂「MOTHER」鈴木慶一によるセルフカバーアルバムが発売

　1989年にシリーズ第1作目の「MOTHER」が発売されて以来、今なお国内外の多くのファンに愛され続ける、糸井重里プロデュースによるゲームシリーズ「MOTHER」。本作は、「MOTHER」「MOTHER2」でゲーム音楽を手掛けたミュージシャン・鈴木慶一によるセルフカバー・プロデュースアルバムだ。

■名曲の数々を収録、DX盤にはファミコン版オリジナル音源も

　収録されるのは、「EIGHT MELODIES」や「SNOW MAN」、「BEIN' FRIENDS」など、「MOTHER」シリーズを彩った名曲の数々。これに加えて、デラックス盤限定となるディスク2には、8bit時代の初期ファミリーコンピュータで発売された「MOTHER」のオリジナルゲーム音源も収録。こちらは鈴木慶一の監修のもと、当時の雰囲気を色濃く残した丁寧なマスタリングを施しているという。

■作品情報

　「MOTHER MUSIC REVISITED」
発売日：2021年1月27日(水)
商品形態：CD2枚組DELUXE盤、CD通常盤、LP2枚組
価格：
・[CD2枚組DELUXE盤]COCB-54321～2 /5,000円＋税
・[CD通常盤]COCB-54317 /3,000円＋税
・[LP2枚組]COJA-9391～2 /5,500円＋税

＜収録楽曲＞

■DISC-1

01.POLLYANNA (I BELIEVE IN YOU)
02.BEIN' FRIENDS
03.THE PARADISE LINE
04.MAGICANT
05.WISDOM OF THE WORLD
06.FLYING MAN
07.SNOW MAN
08.ALL THAT I NEEDED (WAS YOU)
09.FALLIN' LOVE, AND
10.EIGHT MELODIES

■DISC-2　※DELUXE盤のみ

『MOTHER』ゲーム・ミュージックのオリジナル音源を収録予定
01.MOTHER EARTH
02.MY HOME
03.POLTERGEIST
04.POLLYANNA (I BELIEVE IN YOU)
05.BASEMENT
06.BATTLE THEME
07.BATTLE THEME 2
08.BATTLE THEME 3
09.HUMORESQUE OF A LITTLE DOG
10.SOUTH CEMETERY
11.BEIN' FRIENDS
12.CHOUCREAM ZOO
13.CAVE 1
14.MAGICANT
15.WISDOM OF THE WORLD
16.TWINKLE ELEMENTARY SCHOOL
17.FACTORY
18.THE PARADISE LINE
19.SNOW MAN
20.ADVENT DESERT
21.AIRPLANE
22.TANK
23.RUINS OF DESERT
24.EASTER
25.LIVE HOUSE
26.ALL THAT I NEEDED (WAS YOU)
27.CAVE 2
28.HOLY LOLY MOUNTAIN
29.FALLIN' LOVE AND
30.POLLYANNA
31.EIGHT MELODIES
32.GIEGUE
33.ENDING

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワード任天堂鈴木慶一サウンドトラック

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