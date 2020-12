任天堂「MOTHER」鈴木慶一によるセルフカバーサントラ発売、ファミコン版オリジナル音源も

任天堂のゲーム「MOTHER」シリーズの新規サウンドトラック「MOTHER MUSIC REVISITED」が、2021年1月27日(日)にリリースされる。

■任天堂「MOTHER」鈴木慶一によるセルフカバーアルバムが発売

1989年にシリーズ第1作目の「MOTHER」が発売されて以来、今なお国内外の多くのファンに愛され続ける、糸井重里プロデュースによるゲームシリーズ「MOTHER」。本作は、「MOTHER」「MOTHER2」でゲーム音楽を手掛けたミュージシャン・鈴木慶一によるセルフカバー・プロデュースアルバムだ。

■名曲の数々を収録、DX盤にはファミコン版オリジナル音源も

収録されるのは、「EIGHT MELODIES」や「SNOW MAN」、「BEIN' FRIENDS」など、「MOTHER」シリーズを彩った名曲の数々。これに加えて、デラックス盤限定となるディスク2には、8bit時代の初期ファミリーコンピュータで発売された「MOTHER」のオリジナルゲーム音源も収録。こちらは鈴木慶一の監修のもと、当時の雰囲気を色濃く残した丁寧なマスタリングを施しているという。

■作品情報

「MOTHER MUSIC REVISITED」

発売日:2021年1月27日(水)

商品形態:CD2枚組DELUXE盤、CD通常盤、LP2枚組

価格:

・[CD2枚組DELUXE盤]COCB-54321~2 /5,000円+税

・[CD通常盤]COCB-54317 /3,000円+税

・[LP2枚組]COJA-9391~2 /5,500円+税

<収録楽曲>



■DISC-1

01.POLLYANNA (I BELIEVE IN YOU)

02.BEIN' FRIENDS

03.THE PARADISE LINE

04.MAGICANT

05.WISDOM OF THE WORLD

06.FLYING MAN

07.SNOW MAN

08.ALL THAT I NEEDED (WAS YOU)

09.FALLIN' LOVE, AND

10.EIGHT MELODIES

■DISC-2 ※DELUXE盤のみ

『MOTHER』ゲーム・ミュージックのオリジナル音源を収録予定

01.MOTHER EARTH

02.MY HOME

03.POLTERGEIST

04.POLLYANNA (I BELIEVE IN YOU)

05.BASEMENT

06.BATTLE THEME

07.BATTLE THEME 2

08.BATTLE THEME 3

09.HUMORESQUE OF A LITTLE DOG

10.SOUTH CEMETERY

11.BEIN' FRIENDS

12.CHOUCREAM ZOO

13.CAVE 1

14.MAGICANT

15.WISDOM OF THE WORLD

16.TWINKLE ELEMENTARY SCHOOL

17.FACTORY

18.THE PARADISE LINE

19.SNOW MAN

20.ADVENT DESERT

21.AIRPLANE

22.TANK

23.RUINS OF DESERT

24.EASTER

25.LIVE HOUSE

26.ALL THAT I NEEDED (WAS YOU)

27.CAVE 2

28.HOLY LOLY MOUNTAIN

29.FALLIN' LOVE AND

30.POLLYANNA

31.EIGHT MELODIES

32.GIEGUE

33.ENDING