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記事提供元：フィスコ
*04:05JST NY外為：ドル・円高止まり、5年債入札も低調
米財務省は過去最大規模590億ドル規模の5年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは0.394％。応札倍率は2.39倍と、過去6回入札平均の2.48倍を下回り需要は低調だった。外国中銀を含む間接入札落札比率は57.1％と過去6回入札平均の61.1％を下回った。
事前に実施された2年債入札と同様、低調な入札結果を受けて米国債は引き続き軟調。ドル・円は103円80‐85銭で高止まりとなった。《KY》
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