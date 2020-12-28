クリングル　本日IPO、初値1480円、公開価格を48％上回る　難治性疾患治療薬の研究開発／新興市場スナップショット



*10:54JST <4884> クリングル 1700 -

公開価格（1000円）を48％上回る1480円で初値を付けた後、ストップ高まで上昇している。会社設立は01年12月21日。主な事業はHGF（肝細胞増殖因子）タンパク質を用いた難治性疾患治療薬の研究開発。21年9月期の営業損益予想は10.37億円の赤字（前期実績は1.71億円の赤字）。ALSパイプラインやGMP（医薬品製造・品質管理の基準）製造の研究開発費などで販管費が87.6％増の11.98億円に膨らみ、赤字が拡大する見通し。《HH》