東和ハイシステム　初値5300円、公開価格の2.3倍、歯科医院向けシステム開発・販売／新興市場スナップショット



*14:36JST <4172> 東和ハイシステム 4420 -

公開価格（2300円）の2.3倍となる5300円で初値を付けた。会社設立は78年3月1日。主な事業は電子カルテやレセプト、各種アプリケーションなどの歯科医院向け統合システムの開発・販売。21年9月期の営業利益予想は前期比7.8％増の4.14億円。主力のシステム売上高で新規販売が拡大することに加え、全自動精算機などその他売上高が伸び、増益確保に貢献する見通し。《FA》