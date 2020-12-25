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東和ハイシステム　初値5300円、公開価格の2.3倍、歯科医院向けシステム開発・販売／新興市場スナップショット

2020年12月25日 14:36

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記事提供元：フィスコ


*14:36JST <4172> 東和ハイシステム 4420 -
公開価格（2300円）の2.3倍となる5300円で初値を付けた。会社設立は78年3月1日。主な事業は電子カルテやレセプト、各種アプリケーションなどの歯科医院向け統合システムの開発・販売。21年9月期の営業利益予想は前期比7.8％増の4.14億円。主力のシステム売上高で新規販売が拡大することに加え、全自動精算機などその他売上高が伸び、増益確保に貢献する見通し。《FA》

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