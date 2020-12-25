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出来高変化率ランキング（13時台）～ハイアス、大日光などがランクイン

2020年12月25日 13:54

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記事提供元：フィスコ


*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ハイアス、大日光などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月25日　13:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1595> ＮＺＡＭ　Ｊリ 　416280 　47864　 769.71% 0.28%
<3356> テリロジー　　　　 　1605400 　189820　 745.75% 10.42%
<7860> エイベックス　　　 　1813100 　234600　 672.85% -0.37%
<6192>*ハイアス　　　　　 　1144000 　221160　 417.27% -9.82%
<3482> ロードスター　　　 　415000 　83700　 395.82% 2.6%
<6196> ストライク　　　　 　472700 　95500　 394.97% -13.27%
<4112> 保土谷　　　　　　 　154700 　36360　 325.47% 5.2%
<5698> エンビプロH　　　 　306000 　84740　 261.10% 5.12%
<3135> マーケットE　　　 　174900 　54720　 219.63% -0.76%
<6181> タメニー　　　　　 　2409000 　757740　 217.92% 1.97%
<7922> 三光産　　　　　　 　1905100 　632960　 200.98% 16.91%
<4465> ニイタカ　　　　　 　145200 　55100　 163.52% -1.29%
<1433> ベステラ　　　　　 　88400 　34800　 154.02% 7.85%
<2354> YEデジタル 　1577900　 62596000.00% 1.5208%
<2484> 出前館　　　　　　 　2260000 　900240　 151.04% -15.76%
<1899> 福田組　　　　　　 　69100 　27620　 150.18% 2.76%
<6016> ジャパンエン　　　 　435200 　176080　 147.16% 9.8%
<7984> コクヨ　　　　　　 　493100 　201700　 144.47% 1.61%
<3921> ネオジャパン　　　 　640100 　266160　 140.49% -3.35%
<6387> サムコ　　　　　　 　240200 　103640　 131.76% 6.08%
<6486> イーグル　　　　　 　222200 　96840　 129.45% 2.55%
<9025> 鴻池運輸　　　　　 　97900 　43120　 127.04% 4.25%
<6635>*大日光　　　　　　 　2504900 　1169540　 114.18% 10.11%
<9419>*ワイヤレスG　　　 　192900 　91660　 110.45% -3.27%
<8167> リテールPT　　　 　121900 　58500　 108.38% -0.62%
<6172> メタップス　　　　 　228100 　109520　 108.27% -2.09%
<4221> 大倉工　　　　　　 　170500 　84220　 102.45% 3.29%
<4326> インテージHD　　 　422000 　208520　 102.38% 2.13%
<7048>*ベルトラ　　　　　 　366900 　183680　 99.75% 2.94%
<1942>*関電工　　　　　　 　702800 　367300　 91.34% 5.54%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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