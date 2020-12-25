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*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ハイアス、大日光などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月25日 13:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1595> ＮＺＡＭ Ｊリ 416280 47864 769.71% 0.28%
<3356> テリロジー 1605400 189820 745.75% 10.42%
<7860> エイベックス 1813100 234600 672.85% -0.37%
<6192>*ハイアス 1144000 221160 417.27% -9.82%
<3482> ロードスター 415000 83700 395.82% 2.6%
<6196> ストライク 472700 95500 394.97% -13.27%
<4112> 保土谷 154700 36360 325.47% 5.2%
<5698> エンビプロH 306000 84740 261.10% 5.12%
<3135> マーケットE 174900 54720 219.63% -0.76%
<6181> タメニー 2409000 757740 217.92% 1.97%
<7922> 三光産 1905100 632960 200.98% 16.91%
<4465> ニイタカ 145200 55100 163.52% -1.29%
<1433> ベステラ 88400 34800 154.02% 7.85%
<2354> YEデジタル 1577900 62596000.00% 1.5208%
<2484> 出前館 2260000 900240 151.04% -15.76%
<1899> 福田組 69100 27620 150.18% 2.76%
<6016> ジャパンエン 435200 176080 147.16% 9.8%
<7984> コクヨ 493100 201700 144.47% 1.61%
<3921> ネオジャパン 640100 266160 140.49% -3.35%
<6387> サムコ 240200 103640 131.76% 6.08%
<6486> イーグル 222200 96840 129.45% 2.55%
<9025> 鴻池運輸 97900 43120 127.04% 4.25%
<6635>*大日光 2504900 1169540 114.18% 10.11%
<9419>*ワイヤレスG 192900 91660 110.45% -3.27%
<8167> リテールPT 121900 58500 108.38% -0.62%
<6172> メタップス 228100 109520 108.27% -2.09%
<4221> 大倉工 170500 84220 102.45% 3.29%
<4326> インテージHD 422000 208520 102.38% 2.13%
<7048>*ベルトラ 366900 183680 99.75% 2.94%
<1942>*関電工 702800 367300 91.34% 5.54%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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