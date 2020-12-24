マーケット RSS

 

株価大幅上昇の国際石油開発帝石を対象とするコール型eワラントが上昇率上位に（24日10:00時点のeワラント取引動向）

2020年12月24日 10:19

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*10:19JST 株価大幅上昇の国際石油開発帝石を対象とするコール型eワラントが上昇率上位に（24日10:00時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価上昇が目立つ国際石油開発帝石<1605>プット151回 2月 600円を逆張り、オリックス<8591>プット147回 2月 1,600円を逆張り、日本電産<6594>コール166回 2月 13,750円を順張りで買う動きなどが見られる。

手仕舞い売りとしては日本製鉄<5401>コール218回 1月 1,375円、東京エレクトロン<8035>コール283回 2月 36,000円、日経平均プット1677回 1月 22,500円、商船三井<9104>コール80回 1月 2,950円、ファーストリテイリング<9983>コール299回 1月 80,000円などが見られる。

上昇率上位は国際石油開発帝石コール186回 1月 700円（+55.6%）、国際石油開発帝石コール185回 1月 650円（+55.0%）、国際石油開発帝石コール184回 1月 600円（+43.5%）、国際石油開発帝石コール183回 1月 550円（+37.2%）、国際石油開発帝石コール193回 2月 750円（+28.3%）などとなっている。

（eワラント証券）《HH》

関連記事

スポンサードリンク

注目トピックスの最新ニュース

RSS

もっと見る

» 注目トピックスの最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. フルッタフルッタがストップ高、新型コロナに「アサイースーパーベリー抽出物」と伝えられ連想買い集中
  2. NY原油：続落で47.02ドル、世界経済の早期正常化への期待後退
  3. NY原油：反発で48.12ドル、需要増加への期待残る
  4. 【IPO】交換できるくん<7695>　初値は4615円（公開価格2050円）
  5. 古河電池が反発、「軽」も新車販売はすべて電動化と伝えられ注目再燃
  1. 原油先物が9カ月ぶりの高値に　今後の相場は?
  2. フルッタフルッタがストップ高、新型コロナに「アサイースーパーベリー抽出物」と伝えられ連想買い集中
  3. 円高に無力な日本銀行とワクチン接種に揺れる日本株の行方　前編
  4. 欧州為替：ドル・円はしっかり、欧米の大幅株安でドル買い
  5. NY原油：続伸、世界経済の早期正常化への期待持続
  1. 日経平均の株高はいつまで続く?
  2. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測
  3. EV時代の到来で原油の時代は終焉するのか?
  4. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編
  5. 原油先物が9カ月ぶりの高値に　今後の相場は?

広告

写真で見るニュース

  • 「クラウドストリーミングナビ」（画像: ゼネラルモーターズ・ジャパンの発表資料より）
  • 国内の主要港湾への定着が進むオオホナガアオゲイトウ（東邦大学の発表より）
  • 浪費家・貯蓄家の境界線（画像: 松井証券の発表資料より）
  • マイナーチェンジを受けたマツダ・CX-30（画像: マツダ発表資料より）
  • トヨタ自動車が開発する水素電池大型商用トラック（画像：トヨタ自動車発表資料より）
  • デリカD:5（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • 2021年に80周年を迎えるジープの各モデル（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • 新型アウトランダーのシルエット（画像: 三菱自動車発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

収益性が高くても失敗? 不動産投資で重要な修繕リスクとは

21卒採用と比較して22卒の採用活動のスケジュールがどう変化しているか。（画像: リンクフォース発表資料より）

22卒採用スケジュール、約4社に1社が早まる　コロナが影響　リンクフォース調査

相場展望12月21日号　日経平均は、外資系短期筋から、個人の現物買いへ牽引役交代か

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体