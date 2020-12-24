関連記事
記事提供元：フィスコ
*10:19JST 株価大幅上昇の国際石油開発帝石を対象とするコール型eワラントが上昇率上位に（24日10:00時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価上昇が目立つ国際石油開発帝石<1605>プット151回 2月 600円を逆張り、オリックス<8591>プット147回 2月 1,600円を逆張り、日本電産<6594>コール166回 2月 13,750円を順張りで買う動きなどが見られる。
手仕舞い売りとしては日本製鉄<5401>コール218回 1月 1,375円、東京エレクトロン<8035>コール283回 2月 36,000円、日経平均プット1677回 1月 22,500円、商船三井<9104>コール80回 1月 2,950円、ファーストリテイリング<9983>コール299回 1月 80,000円などが見られる。
上昇率上位は国際石油開発帝石コール186回 1月 700円（+55.6%）、国際石油開発帝石コール185回 1月 650円（+55.0%）、国際石油開発帝石コール184回 1月 600円（+43.5%）、国際石油開発帝石コール183回 1月 550円（+37.2%）、国際石油開発帝石コール193回 2月 750円（+28.3%）などとなっている。
（eワラント証券）《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
注目トピックスの最新ニュース
- NYの視点：米企業の設備投資が堅調で消費の弱さを相殺、10−12月の緩やかな成長期待 12/24 08:27
- ウイルス変異を警戒、世界経済の早期正常化への期待後退も 12/23 20:47
- 二極化進む新興国、「先進国行き」バスの数は残り少ない？【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】 12/23 16:17
- 企業の資金不足懸念は根強い【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】 12/23 16:15
- 公表された成長戦略会議「実行計画」【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】 12/23 16:14
広告
広告
広告