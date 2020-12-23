建設技術研究所が12月期末配当を10円増配し45円に

■直近の業績推移と経営環境を総合的に勘案

建設技術研究所<9621>(東1)は12月23日の取引終了後、配当予想の修正を発表し、今期・2020年12月期の期末配当を1株当たり10円増配し45円の予定にするとした。前年同期実績は同35円だった。

安定配当を基本とし、直近の業績推移と経営環境を総合的に勘案した結果、利益還元の一層の充実を図る。23日の株価終値は2122円(20円高)だった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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