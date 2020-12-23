

*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～MDV、まぐまぐなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月23日 14:31 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6635> 大日光 2680700 66040 3959.21% 15.62%

<1487> 上米債HE 6002 318.2 1786.24% 0.21%

<2586> フルッタ 13126200 1189780 1003.25% 1.91%

<7888> 三光合成 4568000 708560 544.69% 3.37%

<5986> モリテック 3226600 645060 400.20% 7.42%

<2562> 上場ダウH 221240 44888 392.87% -0.35%

<1615> 銀行 8852600 2252460 293.02% -2.44%

<1456> 225ベア 29992 8231.6 264.35% -0.51%

<7059> コプロHD 189000 52380 260.82% 7.87%

<9413> テレ東HD 58500 17640 231.63% -0.44%

<7162> アストマックス 426400 132200 222.54% 9.9%

<4557> 医学生物 10200 3220 216.77% 0.11%

<2792> ハニーズHD 825300 284540 190.05% 6.48%

<9270> バリュエンスH 187000 67440 177.28% 15.71%

<2521> 上場米HE 355510 136904 159.68% 0.08%

<3496> アズーム 89900 34960 157.15% 3.22%

<6696> ピースリー 129100 50280 156.76% -1.05%

<1552> VIX短期 1076242 423594.6 154.07% -3.82%

<8938> グロームHD 205200 82440 148.91% -4.05%

<3323> レカム 4690000 1920280 144.24% 5.79%

<1482> iシェアーズ 143678 62628 129.41% 0.16%

<7839> SHOEI 187600 81980 128.84% 5.56%

<6232> ACSL 428800 192240 123.05% 5.49%

<4564> OTS 4379400 2040560 114.62% 2.75%

<4487> スペースM 119800 56100 113.55% 0.39%

<4242> タカギセイコー 13300 6300 111.11% -5.58%

<6047> Gunosy 356000 169980 109.44% -1.85%

<3902>* MDV 1613400 783720 105.86% 8.11%

<2039> 原油ベア 17275 8396.4 105.74% 0.92%

<4059>* まぐまぐ 54700 27060 102.14% 5.73%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》