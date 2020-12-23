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出来高変化率ランキング（14時台）～MDV、まぐまぐなどがランクイン

2020年12月23日 14:57

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記事提供元：フィスコ


*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～MDV、まぐまぐなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 　[12月23日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6635> 大日光　　　　　　 　2680700 　66040　 3959.21% 15.62%
<1487> 上米債HE　　　　 　6002 　318.2　 1786.24% 0.21%
<2586> フルッタ　　　　　 　13126200 　1189780　 1003.25% 1.91%
<7888> 三光合成　　　　　 　4568000 　708560　 544.69% 3.37%
<5986> モリテック　　　　 　3226600 　645060　 400.20% 7.42%
<2562> 上場ダウH　　　　 　221240 　44888　 392.87% -0.35%
<1615> 銀行　　　　　　　 　8852600 　2252460　 293.02% -2.44%
<1456> 225ベア　　　　 　29992 　8231.6　 264.35% -0.51%
<7059> コプロHD　　　　 　189000 　52380　 260.82% 7.87%
<9413> テレ東HD　　　　 　58500 　17640　 231.63% -0.44%
<7162> アストマックス　　 　426400 　132200　 222.54% 9.9%
<4557> 医学生物　　　　　 　10200 　3220　 216.77% 0.11%
<2792> ハニーズHD　　　 　825300 　284540　 190.05% 6.48%
<9270> バリュエンスH　　 　187000 　67440　 177.28% 15.71%
<2521> 上場米HE　　　　 　355510 　136904　 159.68% 0.08%
<3496> アズーム　　　　　 　89900 　34960　 157.15% 3.22%
<6696> ピースリー　　　　 　129100 　50280　 156.76% -1.05%
<1552> VIX短期　　　　 　1076242 　423594.6　 154.07% -3.82%
<8938> グロームHD　　　 　205200 　82440　 148.91% -4.05%
<3323> レカム　　　　　　 　4690000 　1920280　 144.24% 5.79%
<1482> iシェアーズ　　　 　143678 　62628　 129.41% 0.16%
<7839> SHOEI　　　　 　187600 　81980　 128.84% 5.56%
<6232> ACSL　　　　　 　428800 　192240　 123.05% 5.49%
<4564> OTS　　　　　　 　4379400 　2040560　 114.62% 2.75%
<4487> スペースM　　　　 　119800 　56100　 113.55% 0.39%
<4242> タカギセイコー　　 　13300 　6300　 111.11% -5.58%
<6047> Gunosy　　　 　356000 　169980　 109.44% -1.85%
<3902>* MDV　　　　　　 　1613400 　783720　 105.86% 8.11%
<2039> 原油ベア　　　　　 　17275 　8396.4　 105.74% 0.92%
<4059>* まぐまぐ　　　　　 　54700 　27060　 102.14% 5.73%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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