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*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～MDV、まぐまぐなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月23日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6635> 大日光 2680700 66040 3959.21% 15.62%
<1487> 上米債HE 6002 318.2 1786.24% 0.21%
<2586> フルッタ 13126200 1189780 1003.25% 1.91%
<7888> 三光合成 4568000 708560 544.69% 3.37%
<5986> モリテック 3226600 645060 400.20% 7.42%
<2562> 上場ダウH 221240 44888 392.87% -0.35%
<1615> 銀行 8852600 2252460 293.02% -2.44%
<1456> 225ベア 29992 8231.6 264.35% -0.51%
<7059> コプロHD 189000 52380 260.82% 7.87%
<9413> テレ東HD 58500 17640 231.63% -0.44%
<7162> アストマックス 426400 132200 222.54% 9.9%
<4557> 医学生物 10200 3220 216.77% 0.11%
<2792> ハニーズHD 825300 284540 190.05% 6.48%
<9270> バリュエンスH 187000 67440 177.28% 15.71%
<2521> 上場米HE 355510 136904 159.68% 0.08%
<3496> アズーム 89900 34960 157.15% 3.22%
<6696> ピースリー 129100 50280 156.76% -1.05%
<1552> VIX短期 1076242 423594.6 154.07% -3.82%
<8938> グロームHD 205200 82440 148.91% -4.05%
<3323> レカム 4690000 1920280 144.24% 5.79%
<1482> iシェアーズ 143678 62628 129.41% 0.16%
<7839> SHOEI 187600 81980 128.84% 5.56%
<6232> ACSL 428800 192240 123.05% 5.49%
<4564> OTS 4379400 2040560 114.62% 2.75%
<4487> スペースM 119800 56100 113.55% 0.39%
<4242> タカギセイコー 13300 6300 111.11% -5.58%
<6047> Gunosy 356000 169980 109.44% -1.85%
<3902>* MDV 1613400 783720 105.86% 8.11%
<2039> 原油ベア 17275 8396.4 105.74% 0.92%
<4059>* まぐまぐ 54700 27060 102.14% 5.73%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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