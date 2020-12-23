12/23の強弱材料



*08:46JST 12/23

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（12807.92、+65.40）

・シカゴ日経225先物は上昇（26555、大阪比+215）

・1ドル103円60-70銭

・VIX指数は低下（24.23、-0.93）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・海外のコロナ向けワクチン接種開始

弱気材料

・日経平均は下落（26436.39、-278.03）

・NYダウは下落（30015.51、-200.94）

・SOX指数は下落（2743.97、-3.32）

・原油先物は下落（47.02、-0.95）

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・日銀政策委員会金融政策決定会合議事要旨（10月28、29日分）

・景気動向指数改定値（10月）

・交換できるくん、ENECHANGEが新規上場

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米個人所得（11月）

・米個人消費支出（11月）

・米耐久財受注（11月）

・米FHFA住宅価格指数（10月）

・米新築住宅販売件数（11月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（12月）《ST》