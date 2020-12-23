12/23の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:46JST 12/23
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（12807.92、+65.40）
・シカゴ日経225先物は上昇（26555、大阪比+215）
・1ドル103円60-70銭
・VIX指数は低下（24.23、-0.93）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・海外のコロナ向けワクチン接種開始
弱気材料
・日経平均は下落（26436.39、-278.03）
・NYダウは下落（30015.51、-200.94）
・SOX指数は下落（2743.97、-3.32）
・原油先物は下落（47.02、-0.95）
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・日銀政策委員会金融政策決定会合議事要旨（10月28、29日分）
・景気動向指数改定値（10月）
・交換できるくん、ENECHANGEが新規上場
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米個人所得（11月）
・米個人消費支出（11月）
・米耐久財受注（11月）
・米FHFA住宅価格指数（10月）
・米新築住宅販売件数（11月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（12月）《ST》
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