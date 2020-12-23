マーケット RSS

 

12/23の強弱材料

2020年12月23日 08:46

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:46JST 12/23
[強弱材料]

強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（12807.92、+65.40）
・シカゴ日経225先物は上昇（26555、大阪比+215）
・1ドル103円60-70銭
・VIX指数は低下（24.23、-0.93）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・海外のコロナ向けワクチン接種開始

弱気材料
・日経平均は下落（26436.39、-278.03）
・NYダウは下落（30015.51、-200.94）
・SOX指数は下落（2743.97、-3.32）
・原油先物は下落（47.02、-0.95）
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・日銀政策委員会金融政策決定会合議事要旨（10月28、29日分）
・景気動向指数改定値（10月）
・交換できるくん、ENECHANGEが新規上場
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米個人所得（11月）
・米個人消費支出（11月）
・米耐久財受注（11月）
・米FHFA住宅価格指数（10月）
・米新築住宅販売件数（11月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（12月）《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. フルッタフルッタがストップ高、新型コロナに「アサイースーパーベリー抽出物」と伝えられ連想買い集中
  2. 欧州為替：ドル・円はしっかり、欧米の大幅株安でドル買い
  3. 欧州為替：ドル・円は一段高、欧米大幅株安でドル買い基調継続
  4. 円高に無力な日本銀行とワクチン接種に揺れる日本株の行方　後編
  5. 日経平均テクニカル:小幅続落、RSI50％割れで目先は上値重く
  1. 原油先物が9カ月ぶりの高値に　今後の相場は?
  2. 円高に無力な日本銀行とワクチン接種に揺れる日本株の行方　前編
  3. フルッタフルッタがストップ高、新型コロナに「アサイースーパーベリー抽出物」と伝えられ連想買い集中
  4. 東京為替：1ドル103円60銭近辺、日経平均上げ幅縮小、日銀が60億ドルを買入
  5. 欧州為替：ドル・円はしっかり、欧米の大幅株安でドル買い
  1. 日経平均の株高はいつまで続く?
  2. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測
  3. EV時代の到来で原油の時代は終焉するのか?
  4. 原油先物が9カ月ぶりの高値に　今後の相場は?
  5. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編

広告

写真で見るニュース

  • 国内の主要港湾への定着が進むオオホナガアオゲイトウ（東邦大学の発表より）
  • 浪費家・貯蓄家の境界線（画像: 松井証券の発表資料より）
  • マイナーチェンジを受けたマツダ・CX-30（画像: マツダ発表資料より）
  • トヨタ自動車が開発する水素電池大型商用トラック（画像：トヨタ自動車発表資料より）
  • デリカD:5（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • 2021年に80周年を迎えるジープの各モデル（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • 新型アウトランダーのシルエット（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • 食品ゾーンの開業イメージ（ジェイアール西日本デイリーサービスネット発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

21卒採用と比較して22卒の採用活動のスケジュールがどう変化しているか。（画像: リンクフォース発表資料より）

22卒採用スケジュール、約4社に1社が早まる　コロナが影響　リンクフォース調査

相場展望12月21日号　日経平均は、外資系短期筋から、個人の現物買いへ牽引役交代か

コロナ関連の破たん804件に　年明け以降の資金繰り懸念高まる　東京商工リサーチ

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体