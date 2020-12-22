雪国まいたけは「免疫力アップ」への期待など言われ後場一段と強含む

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■21日放送のテレビ番組で提案されたと伝わり連想買い
雪国まいたけ<1375>(東1)は12月22日の後場一段と強含み、13時過ぎに6%高の1705円(100円高)まで上げた後も90円高前後で強い推移となっている。
21日放送のテレビ番組「情報ライブ・ミヤネ屋」で免疫力アップに向けてマイタケやヨーグルトが提案されたと伝えられており、連想買いが波及したようだ。ホクト<1379>(東1)は2100円(30円安)前後で推移している。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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