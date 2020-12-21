アスカネット「マイブック」20周年キャンペーン第2弾を開始、初の公式アンバサダーも発足

■一眼カメラや旅行券など豪華賞品、「MyBook」注文とともに応募

アスカネット<2438>(東マ)は2020年12月20日から、国内最大級のフォトブックサービス「MyBook(マイブック)」が同日にサービス開始20周年を迎えたことを記念し、一眼カメラや旅行券が当たる「MyBook大感謝祭キャンペーン第2弾」(2020年12月20日～21年2月15日)を開始した。

キャンペーン期間中に「MyBook」5000円以上(1回の注文の支払い合計額/税別)を注文し、専用キャンペーンページに設置された応募フォーム必要事項、希望賞品などを入力して応募する。(https://www.mybook.co.jp/event/20th_campaign/)

■12月21日から1月5日の間は送料&支払手数料が無料

また、12月21日から1月5日の期間には、年末年始のお得な割引キャンペーンも開始。毎月「0」のつく日に送料&支払手数料が無料になる「マイブックの日」が、年末年始限定で「まいにちマイブックの日」となって登場！。年末年始のキャンペーン期間中はいつでも送料&支払手数料が無料適用される。お手持ちのクーポンとの併用も可能だ。(https://www.mybook.co.jp/news/20th/2020/1221.html)

■「MyBook」初の公式アンバサダー10名も発表！

そして、「MyBook」の魅力や面白さを発信するアスカネット認定の公式アンバサダー10名が決定。1年間にわたりマイブック体験を通して、Instagram等で情報発信をする。活動の様子は専用サイトにて随時、紹介していく。マイブック公式アンバサダー2020サイト(https://www.mybook.co.jp/user/ambassador2020/) (情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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