マーケット RSS

 

21日上場のいつもは買い気配のまま公開価格の35%高(10時15分現在)

2020年12月21日 11:23

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■ブランドメーカーや小売事業者などのEC事業を総合支援

　12月21日新規上場となったいつも<7694>(東マ)は買い気配で始まり、10時　分現在は公開価格1540円を35%上回る2079円の買い気配。

　ブランドメーカーや小売事業者などのEC事業を総合支援するサービスを提供し、同社HPの会社概要「資格」蘭には、AmazonグローバルセリングSolution　Provider　Network広告最適化サービス提供企業、グーグルアドワーズ公式代理店、ヤフープロモーション広告公式代理店、とある。創業は2007年2月。

　業績見通し(2021年3月期、個別、会社発表)は、売上高が80.90億円(前年同期比53.8%増)、営業利益が4.38億円(同158.0%増)、当期純利益は3.50億円(同143.7%増)、1株利益は72円68銭、とする。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスは高値に接近、２０年１２月期増収増益予想（2020/09/30）
夢真ホールディングスは戻り試す、２０年９月期増収増益予想（2020/09/30）
ジーニーは調整一巡、２１年３月期黒字化予想（2020/09/29）
【特集】上方修正や好決算の発表銘柄から中国関連と証券株に「まだはもうなり」の可能性（2020/10/19）
【特集】テレワークの恩恵、ハウスビルダー株に注目（2020/10/12）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 円高に無力な日本銀行とワクチン接種に揺れる日本株の行方　前編
  2. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：国内IPOラッシュ2週目、米追加経済対策の行方、米耐久財受注（11月）
  3. 米国株式市場見通し：サンタクロースラリーに期待、追加経済対策が鍵
  4. 国内株式市場見通し：日経平均29年ぶり27000円に挑戦へ
  5. 相場展望12月21日号　日経平均は、外資系短期筋から、個人の現物買いへ牽引役交代か
  1. 原油先物が9カ月ぶりの高値に　今後の相場は?
  2. 相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　前編
  3. 円高に無力な日本銀行とワクチン接種に揺れる日本株の行方　前編
  4. 相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　後編
  5. 三谷産業が5年ぶりの高値、「かんたんテレワーク」や「アビガン錠」の原薬製造など注目されている様子
  1. 日経平均の株高はいつまで続く?
  2. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測
  3. EV時代の到来で原油の時代は終焉するのか?
  4. 原油先物が9カ月ぶりの高値に　今後の相場は?
  5. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編

広告

写真で見るニュース

  • マイナーチェンジを受けたマツダ・CX-30（画像: マツダ発表資料より）
  • トヨタ自動車が開発する水素電池大型商用トラック（画像：トヨタ自動車発表資料より）
  • デリカD:5（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • 2021年に80周年を迎えるジープの各モデル（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • 新型アウトランダーのシルエット（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • 食品ゾーンの開業イメージ（ジェイアール西日本デイリーサービスネット発表資料より）
  • 新型「QX55」（画像: 日産自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

コロナ関連の破たん804件に　年明け以降の資金繰り懸念高まる　東京商工リサーチ

N95マスクの構造（a）と、ポリプロピレンの静電気を測定するためのセットアップ（b）（画像: 東京大学の発表資料より）

安価で安全にコロナウイルス用N95マスクを再利用する方法を開発　東大

(c) 123rf

円高に無力な日本銀行とワクチン接種に揺れる日本株の行方　前編

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体