21日上場のいつもは買い気配のまま公開価格の35%高(10時15分現在)

■ブランドメーカーや小売事業者などのEC事業を総合支援

12月21日新規上場となったいつも<7694>(東マ)は買い気配で始まり、10時 分現在は公開価格1540円を35%上回る2079円の買い気配。

ブランドメーカーや小売事業者などのEC事業を総合支援するサービスを提供し、同社HPの会社概要「資格」蘭には、AmazonグローバルセリングSolution Provider Network広告最適化サービス提供企業、グーグルアドワーズ公式代理店、ヤフープロモーション広告公式代理店、とある。創業は2007年2月。

業績見通し(2021年3月期、個別、会社発表)は、売上高が80.90億円(前年同期比53.8%増)、営業利益が4.38億円(同158.0%増)、当期純利益は3.50億円(同143.7%増)、1株利益は72円68銭、とする。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスは高値に接近、２０年１２月期増収増益予想（2020/09/30）

・夢真ホールディングスは戻り試す、２０年９月期増収増益予想（2020/09/30）

・ジーニーは調整一巡、２１年３月期黒字化予想（2020/09/29）

・【特集】上方修正や好決算の発表銘柄から中国関連と証券株に「まだはもうなり」の可能性（2020/10/19）

・【特集】テレワークの恩恵、ハウスビルダー株に注目（2020/10/12）