

*23:31JST NY外為：ポンド戻り鈍い、英中銀委員がマイナス金利に前向き



NY外為市場でポンドは上値の重い展開となった。英中銀のブリハ委員がマイナス金利が英国の完全な回復に寄与する可能性を指摘。マイナス金利の副作用のリスク低いとの考えを示した。ポンド・ドルは一時1.3489ドルまで弱含んだのち1.3518ドルで戻りが鈍い。ポンド円は139円74銭から139円43銭まで下落し、16日来の安値を更新。ユーロ・ポンドは0.9083ポンドまで上昇した。

英中銀のブリハ委員

「マイナス金利、英国の完全な回復に寄与する可能性」

「マイナス金利の副作用のリスク低い」《KY》