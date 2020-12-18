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記事提供元：フィスコ
*17:05JST 【M&A速報：2020/12/18（2）】グローバルセキュリティエキスパート(GSX)、野村総合研究所と資本提携
■サイバーセキュリティ教育事業のグローバルセキュリティエキスパート(GSX)、野村総合研究所<4307>と資本提携
■ユナイテッド<2497>、オンラインキャスティングサービス「クラウドキャスティング」運営のBIJIN&Co.と資本提携
■JALCOホールディングス<6625>、子会社SUNTACの株式をサン電子<6736>から追加取得し完全子会社化
■アジャイルメディア・ネットワーク<6573>、美容師・美容室向け SaaS 型オンライン動画教育プラットフォーム提供のakubiを買収
■Orchestra Holdings<6533>、クラウドサービス開発子会社ワン・オー・ワンの第三者割当増資を引き受け
■LITALICO<6187>、福祉事業所請求支援システム「かんたん請求ソフト」提供の福祉ソフトを買収
■沈下修正・空洞充填事業等のメインマーク、同グループで暗渠集排水管製造のメインマーク・アクアテックを吸収合併
■シェアサイクルサービス「チャリチャリ(Charichari)」運営のneuet、資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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