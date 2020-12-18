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出来高変化率ランキング（14時台）～デジタルHDなどがランクイン

2020年12月18日 14:48

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記事提供元：フィスコ


*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～デジタルHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月18日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7325> アイリック　　　　 　1114800 　86440　 1189.68% 15.29%
<1542> 純銀信託　　　　　 　110168 　9668　 1039.51% 7.12%
<3744> サイオステク　　　 　603800 　59060　 922.35% 2.77%
<3904> カヤック　　　　　 　410100 　41500　 888.19% 8.26%
<1595> NZAMJリート　 　137120 　16644　 723.84% -0.74%
<1540> 純金信託　　　　　 　812976 　118844.6　 584.07% 3.69%
<6539> MS-Japan　 　595300 　87420　 580.97% 7.45%
<8818> 京阪神ビ　　　　　 　553500 　96780　 471.92% -2.63%
<3753> フライトHD　　　 　897300 　167740　 434.94% -7.61%
<4563> アンジェス　　　　 　10007500 　1912460　 423.28% 3.86%
<4596> 窪田製薬　　　　　 　3058000 　589000　 419.19% 3.97%
<4586> メドレックス　　　 　1485400 　311400　 377.01% 0.98%
<8256> プロルート　　　　 　3736900 　784580　 376.29% 5.39%
<4221> 大倉工　　　　　　 　182800 　45660　 300.35% 1.32%
<6697> テックポイント　　 　256900 　65160　 294.26% 8.87%
<4012> アクシス　　　　　 　197300 　58340　 238.19% -3.3%
<9478> SEH&I　　　　 　622700 　186680　 233.57% 3.49%
<3687> Fスターズ　　　　 　284800 　85520　 233.02% 3.63%
<2042> マザーETN　　　 　9787 　2943.2　 232.53% 0.71%
<4476> AI　　　　　　　 　CROSS 　127800　 4154000.00% 2.0766%
<3950> ザ・パック　　　　 　123100 　41560　 196.20% -2.16%
<8893> 新日建物　　　　　 　257600 　88420　 191.34% 2.46%
<3768> リスモン　　　　　 　63400 　22000　 188.18% 2.77%
<6986> 双葉電　　　　　　 　511800 　179680　 184.84% 0.11%
<3125> 内外綿　　　　　　 　213700 　75280　 183.87% -7.11%
<3441> 山王　　　　　　　 　650600 　234720　 177.18% 8.05%
<9882> イエローハット　　 　606500 　224700　 169.92% 0.88%
<7610> テイツー　　　　　 　3882400 　1445100　 168.66% 4.85%
<2389>* デジタルHD　　　 　206700 　77020　 168.37% -5.76%
<1899> 福田組　　　　　　 　49600 　18720　 164.96% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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