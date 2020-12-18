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*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～デジタルHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月18日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7325> アイリック 1114800 86440 1189.68% 15.29%
<1542> 純銀信託 110168 9668 1039.51% 7.12%
<3744> サイオステク 603800 59060 922.35% 2.77%
<3904> カヤック 410100 41500 888.19% 8.26%
<1595> NZAMJリート 137120 16644 723.84% -0.74%
<1540> 純金信託 812976 118844.6 584.07% 3.69%
<6539> MS-Japan 595300 87420 580.97% 7.45%
<8818> 京阪神ビ 553500 96780 471.92% -2.63%
<3753> フライトHD 897300 167740 434.94% -7.61%
<4563> アンジェス 10007500 1912460 423.28% 3.86%
<4596> 窪田製薬 3058000 589000 419.19% 3.97%
<4586> メドレックス 1485400 311400 377.01% 0.98%
<8256> プロルート 3736900 784580 376.29% 5.39%
<4221> 大倉工 182800 45660 300.35% 1.32%
<6697> テックポイント 256900 65160 294.26% 8.87%
<4012> アクシス 197300 58340 238.19% -3.3%
<9478> SEH&I 622700 186680 233.57% 3.49%
<3687> Fスターズ 284800 85520 233.02% 3.63%
<2042> マザーETN 9787 2943.2 232.53% 0.71%
<4476> AI CROSS 127800 4154000.00% 2.0766%
<3950> ザ・パック 123100 41560 196.20% -2.16%
<8893> 新日建物 257600 88420 191.34% 2.46%
<3768> リスモン 63400 22000 188.18% 2.77%
<6986> 双葉電 511800 179680 184.84% 0.11%
<3125> 内外綿 213700 75280 183.87% -7.11%
<3441> 山王 650600 234720 177.18% 8.05%
<9882> イエローハット 606500 224700 169.92% 0.88%
<7610> テイツー 3882400 1445100 168.66% 4.85%
<2389>* デジタルHD 206700 77020 168.37% -5.76%
<1899> 福田組 49600 18720 164.96% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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