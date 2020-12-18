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ジーニーはチャット型Web接客プラットフォームの機能など大幅強化が注目され再び出直り強める

2020年12月18日 12:45

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■消費が急速に在宅型にシフトする中、EC事業者のDXを支援

　ジーニー<6562>(東マ)は12月18日、再び出直りを強め、前場10%高の916円(80円高)まで上げて後場は890円(54円高)で始まった。

　集客・販促などでの最適なマーケティングプロセスを自動化するマーケティングオートメーション「MAJIN(魔人)」などを提供し、同日午前、自社開発のチャット型Web接客プラットフォーム「Chamo(チャモ)」において、ECサイトのコンバージョン率向上に有効なEFO機能などを大幅に強化したと発表。注目されている。

　コロナ禍における国内のEC需要の高まりを背景に、日本市場の消費スタイルが急速に在宅型にシフトする中で、EC事業者のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援していくとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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