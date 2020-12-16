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アイリッジの「FANSHIP」が「ゆうちょ通帳アプリ」に導入

2020年12月16日 18:32

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

アイリッジ＜３９１７＞（東マ）は、同社が提供するファン育成プラットフォーム「ＦＡＮＳＨＩＰ」が「ゆうちょ通帳アプリ」に採用され、１２月に導入されたと発表した。

アイリッジ＜３９１７＞（東マ）は、同社が提供するファン育成プラットフォーム「ＦＡＮＳＨＩＰ」が「ゆうちょ通帳アプリ」に採用され、１２月に導入されたと発表した。[写真拡大]

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■アプリへの導入は「ゆうちょPay」に続き2例目

　アイリッジ<3917>(東マ)は、同社が提供するファン育成プラットフォーム「FANSHIP」が「ゆうちょ通帳アプリ」に採用され、12月に導入されたと発表した。ゆうちょ銀行のアプリへの導入は、スマホ決済アプリ「ゆうちょPay」に続き2例目となる。

　「ゆうちょ通帳アプリ」は、スマートフォンを使ってゆうちょ銀行の総合口座(通常貯金・通常貯蓄貯金)の現在高や入出金明細を確認できるアプリで、月々の収支が自動でグラフ化され、収支管理にも役立てられる。 ・アプリ紹介ページ https://www.jp-bank.japanpost.jp/app/app_tsucho.html (情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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