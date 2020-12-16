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出来高変化率ランキング（9時台）～ツバキナカシマ、Pアンチエイジなどがランクイン

2020年12月16日 09:43

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記事提供元：フィスコ


*09:43JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ツバキナカシマ、Pアンチエイジなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月16日　9:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2563>* iS500米H　　 85375 　9093　 838.91% 0.84%
<4934>* Pアンチエイジ　　　473400 　97880　 383.65% 4.27%
<1557>* SPDR500　　　10369 　3510.6　 195.36% 0.39%
<2767>* フィールズ　　　　　404700 　159880　 153.13% 11%
<3918>* PCIHD　　　　　142800 　59220　 141.13% 13.5%
<5932>* 三協立山　　　　　　207200 　90160　 129.81% 16%
<6464>* ツバキナカシマ　　　645200 　316240　 104.02% 15.58%
<8285>* 三谷産　　　　　　　772900 　388260　 99.07% 9.45%
<9267>* Genky　　　　　155000 　96740　 60.22% -0.49%
<9279>* ギフト　　　　　　　73000 　46280　 57.74% -0.4%
<7061>* 日本ホスピスHD　　24100 　15960　 51% 0.36%
<9438>* エムティーアイ　　　177400 　120600　 47.1% 7.48%
<4304>* Eストアー　　　　　113200 　77740　 45.61% -1.05%
<4597>* ソレイジア　　　　　1565600 　1077400　 45.31% -10.2%
<7172>* JIA　　　　　　　288300 　204720　 40.83% -4.24%
<6838>* 多摩川HD　　　　　91300 　67120　 36.03% 2.73%
<4421>* DIシステム　　　　17100 　12660　 35.07% 5.11%
<7183>* あん保証　　　　　　137200 　102120　 34.35% 0.73%
<6381>* アネスト岩田　　　　125400 　93900　 33.55% 9.25%
<5491>* 日金属　　　　　　　1184500 　887480　 33.47% -9.69%
<7803>* ブシロード　　　　　160000 　136840　 16.92% -4.43%
<7287>* 日精機　　　　　　　86600 　75280　 15.04% 4.66%
<3901>* マークラインズ　　　73800 　64820　 13.85% -1.55%
<3377>* バイク王　　　　　　319800 　283200　 12.92% 2.58%
<8511>* 日証金　　　　　　　388100 　344400　 12.69% 1.15%
<2678>* アスクル　　　　　　204300 　186020　 9.83% -2.1%
<4112>* 保土谷　　　　　　　29500 　28280　 4.31% 2.82%
<2714>* プラマテルズ　　　　42900 　41240　 4.03% 0.13%
<3226>* アコモF　　　　　　4037 　3946.6　 2.29% -1.08%
<6233>* 極東産機　　　　　　334300 　327320　 2.13% -10.06%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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