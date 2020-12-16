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*09:43JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ツバキナカシマ、Pアンチエイジなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月16日 9:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2563>* iS500米H 85375 9093 838.91% 0.84%
<4934>* Pアンチエイジ 473400 97880 383.65% 4.27%
<1557>* SPDR500 10369 3510.6 195.36% 0.39%
<2767>* フィールズ 404700 159880 153.13% 11%
<3918>* PCIHD 142800 59220 141.13% 13.5%
<5932>* 三協立山 207200 90160 129.81% 16%
<6464>* ツバキナカシマ 645200 316240 104.02% 15.58%
<8285>* 三谷産 772900 388260 99.07% 9.45%
<9267>* Genky 155000 96740 60.22% -0.49%
<9279>* ギフト 73000 46280 57.74% -0.4%
<7061>* 日本ホスピスHD 24100 15960 51% 0.36%
<9438>* エムティーアイ 177400 120600 47.1% 7.48%
<4304>* Eストアー 113200 77740 45.61% -1.05%
<4597>* ソレイジア 1565600 1077400 45.31% -10.2%
<7172>* JIA 288300 204720 40.83% -4.24%
<6838>* 多摩川HD 91300 67120 36.03% 2.73%
<4421>* DIシステム 17100 12660 35.07% 5.11%
<7183>* あん保証 137200 102120 34.35% 0.73%
<6381>* アネスト岩田 125400 93900 33.55% 9.25%
<5491>* 日金属 1184500 887480 33.47% -9.69%
<7803>* ブシロード 160000 136840 16.92% -4.43%
<7287>* 日精機 86600 75280 15.04% 4.66%
<3901>* マークラインズ 73800 64820 13.85% -1.55%
<3377>* バイク王 319800 283200 12.92% 2.58%
<8511>* 日証金 388100 344400 12.69% 1.15%
<2678>* アスクル 204300 186020 9.83% -2.1%
<4112>* 保土谷 29500 28280 4.31% 2.82%
<2714>* プラマテルズ 42900 41240 4.03% 0.13%
<3226>* アコモF 4037 3946.6 2.29% -1.08%
<6233>* 極東産機 334300 327320 2.13% -10.06%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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