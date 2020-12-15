セルソース　急騰、21年10月期の営業利益予想37.9％増、加工受託など堅調見込む／新興市場スナップショット

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急騰。21年10月期の営業利益予想を前期比37.9％増の5.73億円と発表している。再生医療に対する社会的認知度の高まりを背景に加工受託サービスやコンサルティングサービス、医療機器販売などで堅調な成長が継続すると見込む。同時に発表した20年10月期の営業利益は27.1％増の4.15億円で着地した。再生医療関連事業が伸長し、利益拡大に貢献した。《HH》