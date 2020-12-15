セルソース　急騰、21年10月期の営業利益予想37.9％増、加工受託など堅調見込む／新興市場スナップショット

関連記事
記事提供元：フィスコ
*10:43JST <4880> セルソース 11820 +1730
急騰。21年10月期の営業利益予想を前期比37.9％増の5.73億円と発表している。再生医療に対する社会的認知度の高まりを背景に加工受託サービスやコンサルティングサービス、医療機器販売などで堅調な成長が継続すると見込む。同時に発表した20年10月期の営業利益は27.1％増の4.15億円で着地した。再生医療関連事業が伸長し、利益拡大に貢献した。《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- ビジョナリーホールデ 大幅に続伸、21年4月期第2四半期営業損益を黒字予想に転換、経費抑制など寄与／新興市場スナップショット 12/15 09:59
- ＳＲＥＨＤ 大幅に3日続伸、23日から東証1部に市場変更、パッシブファンドの需要期待／新興市場スナップショット 12/15 09:23
- JASDAQ平均は小幅続伸、EV関連が上昇／JASDAQ市況 12/14 17:09
- マザーズ指数は小幅続伸、直近IPO銘柄やテーマ株などに物色／マザーズ市況 12/14 16:09
- カラダノート ストップ高買い気配、21年7月期第1四半期の営業利益1.15億円、送客高水準で進捗率56％／新興市場スナップショット 12/14 14:35
広告
広告
広告