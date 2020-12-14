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【M&A速報：2020/12/14（2）】味の素、発芽大豆由来の植物肉「ミラクルミート」開発のDAIZと資本業務提携

2020年12月14日 16:45

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記事提供元：フィスコ


*16:45JST 【M&A速報：2020/12/14（2）】味の素、発芽大豆由来の植物肉「ミラクルミート」開発のDAIZと資本業務提携
■味の素<2802>、発芽大豆由来の植物肉「ミラクルミート」開発のDAIZと資本業務提携

■UCC上島珈琲、同グループのウエシマコーヒーフーズを清算へ

■ソミックグループ、グループ内組織再編

■総合リサイクルのこっこー、建設業の村上工務店を買収

■オイシックス・ラ・大地運営のフードイノベーション領域CVC「Future Food Fund1号」、総額20億円で組成完了

■タスキ<2987>、給与前払いプラットフォーム「DayPay」事業を譲渡

■ナイガイ<8013>、アパレル子会社のNAPを吸収合併

■JSP<7942>、北米の電子線架橋発泡ポリエチレンシート事業から撤退

■ベルグアース<1383>、中期経営目標を発表

■IDホールディングス<4709>、子会社のインフォメーション・ディベロプメントとアクティブ・ティを合併

■One Third Residence、アトラ<6029>と合弁会社を設立しミラー型オンライントレーニング用デバイス「Fitness Mirror」事業を移管

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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