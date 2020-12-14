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記事提供元：フィスコ
*11:18JST 三菱製鋼---ストップ高、来期業績の急回復計画報道を材料視
三菱製鋼<5632>はストップ高。22年3月期営業損益は30億円の黒字を目指すと報じられている。21年3月期は66億円の赤字見込みだが、コロナ禍からの一定の回復を見込むほか、人員削減や生産拠点集約などコスト改革により、収益力を高めていくようだ。国内外で350人規模の人員を減らすほか、生産工場の集約なども含め、15-16億円程度の固定費削減効果を見込むもよう。収益回復ペースは想定以上との評価につながっている。《ST》
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