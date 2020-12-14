ｒａｋｕｍｏ　一時ストップ高、20年12月期の営業利益予想を上方修正、コスト削減で前期比5.3倍／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*09:42JST <4060> ｒａｋｕｍｏ 2336 +356
一時ストップ高。20年12月期の営業利益を従来予想の0.92億円から1.26億円（前期実績0.24億円）に上方修正している。大企業を含む新規案件の獲得や既存顧客の追加契約、ライセンス追加契約などが堅調に推移する中、コスト削減による費用減少や新型コロナウイルス感染防止の取り組みで売上原価や営業活動にかかる費用が想定を下回り、利益を押し上げる見通し。《HH》
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