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記事提供元：フィスコ
*11:05JST アイモバイル---大幅反発、第1四半期大幅増益決算を好感
アイモバイル<6535>は大幅反発。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は5.8億円で前年同期比72.0％の大幅増益となっている。営業利益率の高いアプリ運営事業が収益増に大きく貢献したほか、コンシューマ事業も大幅な増収増益となっている。通期見通しでは11.3％営業増益であり、第1四半期は想定以上の増益率と捉えられているようだ。10月高値からは調整が進んでいたため、ストレートに好感する動きが優勢に。《ST》
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