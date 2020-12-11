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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：印鉱工業生産、米生産者物価コア指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
半導体やIoT供給網の国際展示会「セミコンジャパンバーチャル」開催(18日まで)
DCMHDによる島忠のTOB期限
＜海外＞
21:00 印・鉱工業生産(10月) 0.2％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(10月) -6.4％ -7.2％
22:30 米・生産者物価コア指数(11月) 1.5％ 1.1％
24:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(12月) 76.3 76.9
25:00 露・GDP(7-9月) -3.6％ -3.6％
米・暫定予算期限
欧・ユーロ圏首脳会議
英・イングランド銀行(英中央銀行)が金融安定報告書公表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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