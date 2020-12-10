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記事提供元：フィスコ
*15:36JST クシム---ライツ・オファリングにより発行する第8回新株予約権の12月4日までの権利行使状況を発表
クシム<2345>は9日、ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）により発行する第8回新株予約権の権利行使の12月4日までの権利行使状況途中経過を発表した。
新株予約権の発行総数は3,976,294個で、2020年11月2日～12月4日までに権利行使された本新株予約権の個数は、その65.6%に当たる2,606,809個で、払込総額は11.26億円だった。
なお、調達する資金は、M&Aを含む更なる事業投資などに充当する。《ST》
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