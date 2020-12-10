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極東産機がストップ高、メガソーラー発電所など注目され「師走相場」にも絶好との見方

2020年12月10日 13:58

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■水素製造は太陽光発電でという連想

　極東産機<6233>(JQS)は12月10日、買い気配のまま2日連続ストップ高の634円(100円高)に達し、今年2月以来10カ月ぶりに600円台を回復している。

　メガソーラー発電所「三日月サンシャインパーク」を運営。政府の脱炭素・ゼロエミッション政策や東京都の新車完全電動車方針を受けてEV(電気自動車)・FCV(水素燃料車)関連株や電池関連株などが人気化する中で、水素製造は太陽光発電でという連想があり、物色人気が強まる形になった。

　12月の「師走相場」「もち代稼ぎ相場」では、値動きが軽く値幅妙味の大きい銘柄に買いが集まり値動きが増幅される傾向があり、年内最後のひと稼ぎを狙い投機色が強まるとされる。EV・FCV・電池関連株は来年以降も長期的な物色テーマ株になるとされるが、まずは絶好の材料株として注目されたとの見方が出ている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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