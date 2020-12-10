

*03:28JST NY外為：ドル強含み、米10年債入札低調で利回り上昇



米財務省は380億ドルの10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは0.951％。応札倍率は2.33倍と、過去6回入札平均の2.41倍を下回り需要は低調だった。

間接入札落札比率は62.3％と、過去6回入札平均の60.3％を上回った。

低調な結果を受けて米国債相場は下落。10年債利回りは0.94％から0.95％まで上昇した。ドルも強含み推移。ドル・円は104円33銭で堅調に推移した。《KY》