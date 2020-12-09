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9日の日本国債市場概況：債券先物は152円10銭で終了

2020年12月9日 17:38

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記事提供元：フィスコ


*17:38JST 9日の日本国債市場概況：債券先物は152円10銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付152円09銭 高値152円12銭 安値152円06銭 引け152円10銭
売買高総計37691枚

2年 419回 -0.140％
5年 145回 -0.120％
10年 360回 0.015％
20年 174回 0.380％

債券先物12月限は、152円09銭で取引を開始。国債増発懸念から売りが先行したとみられ、152円06銭まで下げた。その後、年末に向けた投資家の買い需要を見込んだといわれる買いが優勢になり、152円12銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は0.94％、30年債は1.69％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.60％、英国債は0.27％、オーストラリア10年債は1.02％、NZ10年債は0.92％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・24:00　カナダ中銀が政策金利発表（0.25％に据え置き予想）
・24:00　米・10月JOLT求人件数（予想：630.0万件、9月：643.6万件）
・24:00　米・10月卸売在庫改定値（前月比+0.9％、速報値：+0.9％）
・03:00　米財務省・10年債入札《KK》

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