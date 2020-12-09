明電舎はEVモーター新工場や電動車用駆動製品の設備増強が注目され戻り高値を更新

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■都内で販売される全新車のEV(電気自動車)化を受け注目再燃
明電舎<6508>(東1)は12月9日、大きく出直って始まり、9時30分にかけては6%高の2067円(111円高)まで上げ、2日ぶりに戻り高値を更新した。
10月に甲府明電舎でEVモータ新工場の本格稼働を発表し、2月には電動車用駆動製品(モータ・インバータ)の生産設備増強投資を発表済み。政府に続き、東京都も8日、都内で販売される全新車を2030年までにEV(電気自動車)などの電動車にする方針を表明と伝えられ、関連需要の拡大が注目されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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