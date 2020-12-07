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12/7の強弱材料

2020年12月7日 08:20

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記事提供元：フィスコ


*08:20JST 12/7
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（30218.26、+248.74）
・ナスダック総合指数は上昇（12464.23、+87.05）
・シカゴ日経225先物は上昇（26860、大阪比+80）
・1ドル104円10-20銭
・SOX指数は上昇（2793.03、+76.88）
・VIX指数は低下（20.79、-0.49）
・原油先物は上昇（46.26、+0.62）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・日経平均は下落（26751.24、-58.13）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・貿易統計（11月上中旬）
・景気動向指数速報値（10月）
・日銀消費活動指数（10月）
・中西経団連会長が記者会見
・預金貸出金速報値（11月）
・中国貿易統計（11月）
・独鉱工業生産指数（10月）
・米消費者信用残高（10月）
・タイは休場《ST》

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