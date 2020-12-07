

*08:20JST 12/7

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（30218.26、+248.74）

・ナスダック総合指数は上昇（12464.23、+87.05）

・シカゴ日経225先物は上昇（26860、大阪比+80）

・1ドル104円10-20銭

・SOX指数は上昇（2793.03、+76.88）

・VIX指数は低下（20.79、-0.49）

・原油先物は上昇（46.26、+0.62）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（26751.24、-58.13）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・貿易統計（11月上中旬）

・景気動向指数速報値（10月）

・日銀消費活動指数（10月）

・中西経団連会長が記者会見

・預金貸出金速報値（11月）

・中国貿易統計（11月）

・独鉱工業生産指数（10月）

・米消費者信用残高（10月）

・タイは休場《ST》