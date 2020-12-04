IT・サイエンス RSS

 

Mac mini、国内デスクトップPC市場でシェア1位に

2020年12月4日 21:10

小

中

大

印刷

記事提供元：スラド

BCNの調査によるとはM1チップ搭載Mac mini発売により、国内ではAppleのシェアが急増しているという。11月9日から11月15日までの11月2週まではAppleの数量シェアは15％ほどだった。しかし、11月17日にMac miniの新モデルが発売されるとシェアは27.1％にまで増加したとのこと（BCN＋R）。　

スラドのコメントを読む | アップルセクション | 統計 | MacOSX | アップル

　関連ストーリー：
Apple、M1 Macで再インストール時にエラーが発生した場合の対処法を公開 2020年11月26日
Linus Torvalds曰く、M1 Mac絶対欲しい……Linuxが動くなら 2020年11月25日
Apple曰く、M1 MacでWindowsが実行できるようになるかどうかはMicrosoft次第 2020年11月23日
Apple、M1チップとM1チップ搭載MacBook Air/13インチMacBook Pro/Mac miniを発表 2020年11月11日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワードAppleMac

関連記事

スポンサードリンク

PC・ハードウェア・周辺機器の最新ニュース

RSS

もっと見る

» PC・ハードウェア・周辺機器の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. リチウム空気電池の実用化に前進　寿命決定の重要要因を特性　NIMSら
  2. ハッブル宇宙望遠鏡が捉えたアカエイ星雲の前例のない退色　NASA
  3. Qualcomm、ミリ波対応5Gモデム内蔵のSoC「Snapdragon 888」を発表
  4. コロナ禍時代に合わせ、非接触で操作できるエレベーターの開発相次ぐ
  5. Microsoft365の生産性スコア機能、批判を受け個人監視に関する機能を削除へ
  1. NURO光のHuawei製ONU「HG8045Q」に権限昇格の脆弱性、修正予定はなし
  2. 警察庁内にある端末で1年以上不正アクセス 民間の通報で発覚か
  3. 令和納豆が再び炎上か　パス剥奪時の動画が上がる
  4. Canon USA、7月から8月に不正アクセスを受けて従業員の個人情報が流出
  5. 喫煙が排尿症状を悪化させる　世界初の大規模調査で明らかに　横浜市立大ら
  1. 東京が「住みやすい都市」世界首位に、新型コロナの死者数少ないこと評価
  2. NASA、SpaceXの「Crew Dragon」に有人商用宇宙飛行の認可出す
  3. NURO光のHuawei製ONU「HG8045Q」に権限昇格の脆弱性、修正予定はなし
  4. NECの契約更新ミスでふくいナビの全データが消失　復旧も不能に
  5. 人間の目は約1000分の8秒の変化を認識できる　東京都市大が発見

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • 宇宙からのライブ配信によるカウントダウン映像の想像図 （c） KIBO宇宙放送局
  • (c) 123rf
  • 「魔女がいっぱい」(c) 2020 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
  • 「日産ギャラリー ウインターイルミネーション2020」で展開される「クリスマスデコレーション I2V SPOT」（画像: 日産自動車発表資料より）
  • 「ランキング通知」の画面イメージ。（画像: LINE証券株の発表資料より）
  • 新型ソリオ発表会の様子。（画像: スズキの発表資料より）
  • 画像はイメージです。
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望12月3日号　イエレン氏米財務長官指名で株価上昇 <一考察>

リチウム空気電池の模式図（画像: 物質・材料研究機構の発表資料より）

リチウム空気電池の実用化に前進　寿命決定の重要要因を特性　NIMSら

各月の就業状況（画像: マイナビの発表資料より）

非就業の求職者、コロナ拡大前に比べ倍増　副業・兼業志向も増加　マイナビ調査

広告

科学・テクノロジーの人気書籍 （ Amazon.co.jp ）

  1. 文系でもよくわかる　世界の仕組みを物理学で知る
  2. 地球に住めなくなる日: 「気候崩壊」の避けられない真実
  3. 【Amazon.co.jp 限定】トイ・レコードメーカー　増量版 (大人の科学マガジンシリーズ)
  4. 死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発 (角川文庫)
  5. 【Amazon.co.jp 限定】 Excel 最強の教科書[完全版]――すぐに使えて、一生役立つ「成果を生み出す」超エクセル仕事術 (特典: 厳選ショートカットキー データ3種)