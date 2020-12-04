Mac mini、国内デスクトップPC市場でシェア1位に

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記事提供元：スラド
BCNの調査によるとはM1チップ搭載Mac mini発売により、国内ではAppleのシェアが急増しているという。11月9日から11月15日までの11月2週まではAppleの数量シェアは15％ほどだった。しかし、11月17日にMac miniの新モデルが発売されるとシェアは27.1％にまで増加したとのこと（BCN＋R）。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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