

*07:31JST NY金：反発で1818.90ドル、ユーロ高を意識した買いが入る

NY金先物2月限は反発（COMEX金2月限終値：1818.90 ↑38.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比+38.00ドルの1オンス＝1818.90ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは、1778.40ドル−1821.10ドル。ユーロ高・米ドル安の相場展開を意識してロンドン市場で1800ドル台を回復。ニューヨーク市場でも続伸し、一時1821.10ドルまで買われた。株高は意識されなかったようだ。《CS》