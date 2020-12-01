

*12:55JST 【M&A速報：2020/12/01（1）】台湾の電子部品メーカー華新科技傘下の釜屋電機、双信電機にTOBを実施

■台湾の電子部品メーカー華新科技傘下の釜屋電機、双信電機<63938>にTOBを実施 同社は「賛同」 上場は維持

■コーヒーのサブスク「PostCoffee」運営のPOST COFFEE、丸井グループ<8252>子会社のD2C&Co.などから資金調達を実施

■TIS<3626>、シンガポールを拠点にデジタルID・信用構築システム開発のCredifyと資本業務提携

■加賀電子<8154>、オンライン健康支援事業のリンケージに出資

■合同会社UNITEDベンチャーキャピタル、海外不動産サービス「セカイの住まい」展開のヘクトルに出資

■半導体向け抵抗変化型スイッチング技術を用いた回路設計等のナノブリッジ・セミコンダクター、NEC<6701>などから資金調達を実施

■日本政策投資銀行、DBJキャピタル運営ファンドからの投資案件についてイノベファンドの対象に

■三菱重工業<7011>、プラズマ熱分解技術をリードする米モノリス社に出資

■米金融情報会社S&P Global社、英調査会社IHS Markit社と合併 約440億ドル

■VOYAGE GROUP、テレビCM配信・管理プラットフォームPORTO TV事業を分社化

■VOYAGE GROUP、ブランド広告向け統合プラットフォームPORTO事業を分社化

■ちくぎん地域活性化ファンド、九州産品販売・九州観光プラットフォーム事業などのマキコミに出資

■ヤマダホームズ、ヤマダレオハウスとヤマダ不動産と合併

■エイベックス・ミュー ジック・パブリッシング、NexTone<7094>の一部保有株式を売却 出資比率4.56％の第6位株主に

■シップヘルスケアホールディングス<3360>、宮城県を拠点に防災ソリューション事業展開のワンテーブルが実施する約2億円の第三者割当増資を引き受け

■ユアサ商事<8074>、切削工具専門商社の中川金属を買収

■豊田合成<7282>、東北大学発で化学センサー開発スタートアップのボールウェーブ社に出資

■THEグローバル社<3271>、子会社グローバル・ホテルマネジメントの全株式をRマネジメント合同会社に譲渡

■サーチファンド・ジャパン、サーチファンド形式で事業承継投資を行う1号ファンドを設立

■いいね！で買い物ができるSNS「ポコロ(Pocolo)」運営のリクポ、インフルエンサーによる独立系VCのiFundと資本業務提携

■趣味のオンラインレッスンサービス「miroom」運営のミコリー、総額2億円の資金調達を実施

■マツダ<7261>、住友商事<8053>とのメキシコ合弁生産拠点MMVOを完全子会社化 住友商事から全保有株式を取得

■協和エクシオ<1951>グループの協栄電設工業、関西エリアで通信キャリアの通信設備工事展開のビジョンシステムを買収

■第一商品<8746>、金融商品取引業のクラウドバンクと資本業務提携 同社株主のCB1号ファンドを割当先とする第三者割当増資を実施

■極東貿易<8093>子会社の日本システム工業、ミツトヨから地震計関連事業を譲り受け

■ラクスル<4384>、ダンボール・梱包材受発注プラットフォーム運営のダンボールワンに約49％出資 関連会社化

■電通グループ<4324>、凸版印刷<7911>など8社、リクルートHD<6098>が実施する株式売り出しに参加 保有株を一部売却

■メディアドゥ<3678>、ブロックチェーンエンタメプラットフォーム「PlayMining」運営のシンガポールDigital Entertainment Asset社に出資

■サンバイオ<4592>、東京海上日動火災保険に対し保有するケアネット<2150>株を売却へ 同社との資本業務提携は継続

■東京海上HD<8766>、ケアネット<2150>と資本業務提携で基本合意 データとテクノロジーを使った保険商品・ヘルスケアサービス開発で連携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》