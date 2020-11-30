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*17:38JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は152円03銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付152円03銭 高値152円07銭 安値151円99銭 引け152円03銭
売買高総計17691枚
2年 418回 -0.125％
5年 145回 -0.110％
10年 360回 0.025％
20年 174回 0.395％
債券先物12月限は、152円03銭で取引を開始。前週末NY市場での米長期金利の低下を受けて買いが先行し、152円07銭まで上げた。その後、日銀の国債買い入れオペで残存25年超の結果が弱かったことや、あすの10年債入札への警戒から売りが優勢になり、151円99銭まで下げた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が売られ、2年債はもみ合った。
＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は0.84％、30年債は1.57％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.59％、英国債は0.28％、オーストラリア10年債は0.89％、NZ10年債は0.83％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:30 英・10月住宅ローン承認件数(中銀)（予想：8.40万件、9月：9.15万件）
・21:00 南ア・10月貿易収支（予想：+263億ランド、9月：+335億ランド）
・22:00 独・11月消費者物価指数速報値（前年比予想：-0.2％、10月：-0.2％）
・22:30 カナダ・7-9月期経常収支（予想：-90.00億加ドル、4-6月期：-86.30億加ドル）
・23:45 米・11月シカゴ購買部協会景気指数（予想：59.0、10月：61.1）
・24:00 米・10月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+1.0％、9月：-2.2％）
・24:30 米・11月ダラス連銀製造業活動指数（予想：15.8、10月：19.8）《KK》
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