ジルスチュアート ビューティ21年春コスメ、“宝石”みたいに輝く新作セミツヤリップ＆アイカラー

ジルスチュアート ビューティ(JILL STUART Beauty)の2021年春コスメが、2021年1月8日(金)より発売される。

■“宝石”みたいな煌めきでヒロインに

ジルスチュアート ビューティの2021年春コスメには、いつもの自分を“ヒロイン”に格上げしてくれるような新作リップ&アイカラーがラインナップ。宝石のようなきらめきを閉じ込めた、心ときめくコスメが揃う。

■サテンのような艶を叶える“宝石”リップ

「ルージュ リップジュエル ジェミーサテン」は、まるでジュエリーをまとった時のような幸福感をもたらしてくれる新リップスティック。宝石のように純度の高い美発色とサテンのように美しいツヤをもたらす。“無重力質感”でするすると軽やかにのび広がり、パウダリーな仕上がりを叶えてくれるのもポイントだ。

カラーは、ニューヨークで活躍するメイクアップアーティストFrankie Boyd監修による全22色。

01 24 karat kiss:時がとまるほどときめくキスのようなコーラルピーチ

02 faceted femininity:磨き上げられた女性らしさが宿るヌードピンク

03 timeless trinket:いくつになっても纏っていたいずっと色褪せないヌードベージュ

04 antique charm:時代を超えて愛され続けるベージュピンク

05 a girls best friend:どんな時でも強い味方になってくれるブラウンローズ

06 vvs yes:人生でもっともロマンティックなその瞬間に纏いたいベージーローズ

07 gemstone girl:宝石のようにキラキラした笑顔が魅力のチェリーピンク

08 pretty pavē:敷き詰めたダイヤモンドのようにときめきを誘うブライトピンク

09 my little kitten:愛する子猫のように心を揺さぶるコーラルオレンジ

10 little tomboy:無邪気で自由気ままなテラコッタ

11 brilliant facets:洗練された美しさを放つディープレッド

12 forever adored:永遠に女の子を魅了し続けるファインジュエリーのようなローズレッド

13 it heroine:目が離せないくらいに人を引き込むヒロインのようなルビーレッド

14 red comet:永遠に女性の美しさを照らし続けるコメットのようなピュアレッド

15 delectable feeling:笑顔がはじけて心が躍るブライトオレンジ

16 glass high heel:ガラスの靴を履いたロマンティックでフェミニンなオレンジピンク

17 scandalous babe:スキャンダラスでいつも話題の中心にいるフューシャピンク

18 princeless heirloom:世代を超えて受け継がれていく格式高いワインレッド

19 strands of elegance:優雅な佇まいのラズベリーレッド

20 madame marquise:気品溢れる装いのバーガンディ

101 cinderella girl:女の子の象徴として誰もが憧れるシンデレラのようなピンクコーラル<限定色>

102 flawless clarity:特別な日にこそ纏いたい最高級のマゼンタピンク<限定色>

リップスティックには、好みの「ルージュ ケース」を組みあわせて使うことが可能。「ルージュ ケース」にはオーバル型のジュエルモチーフがあしらわれており、ダイヤモンドやルビー、サファイヤなど、宝石からインスピレーションを得た7色が揃う。154通りものバリエーションの中から、自分好みの組み合わせを見つけてみて。

01 crystal pure daiamond:まばゆくきらめくダイヤモンドカラー

02 crystal pik daiamond:愛らしくきらめくピンクダイヤモンドカラー

03 cassis ruby:上品にきらめくルビーカラー

04 lavender amethyst:センシュアルにきらめくアメジストカラー

05 blue sapphire:ピュアにきらめくサファイアカラー

06 peach tourmaline:無邪気にきらめくピーチトルマリンカラー

07 pink opal:贅沢に繊細にきらめくピンクオパールカラー<限定品>

■パールが煌めく“宝石”アイカラー

アイシャドウにも新作が仲間入り。「アイジュエルデュー」は、瞬時に肌に溶け込み、まぶたの上に宝石をちりばめたかのようなピュアなアイメイクを叶えてくれるスパークルジュエリーパウダーアイカラー。軽くてのびの良いシルキータッチで、肌の上でサラッとしたパウダーに変化し、目もとにパールのきらめきをのせてくれる。

01 black angel:魅惑的で惹きつけられる天使のようなピンキッシュブラック

02 fabulou butterfly:存在感と気品あふれる女性のようなマゼンタピンク

03 sugarplum:甘くてかわいいあめ玉のようなマンダリンオレンジ

04 handsome girl:都会的で抜け感のあるハンサムガールのようなクリアブルー

05 funny pixie:いたずら好きで無邪気な笑顔が愛くるしいベビーピンク

06 peace loving:誰にでも愛されるふんわり優しいベージュ

07 queen bee:みんなが羨む憧れの女性をイメージしたゴールド

08 pretty princess:純粋無垢なプリンセスのようなピュアホワイト

■みずみずしい“濡れツヤ”アイライナー

アイシャドウと合わせて使いたい「アイジュエルデュー ライナー」は、高い透明度で、濡れたようなツヤ感のあるラインが描ける新作アイライナー。ジュエリーのようなパールをふんだんに配合しており、宝石のように煌めくピュアな目もとを叶えてくれる。

01 rainy girl:美しい涙を流し、目もとが潤んだ女性をイメージしたネイビーブラック<限定品>

02 lucky girl:誰よりもハッピーでまわりを笑顔にする女性をイメージしたピンクレッド<限定品>

03 dangerous girl:目が離せず釘付けになる女性をイメージしたイエローゴールド<限定品>

■4色アイシャドウに限定ダスティカラー

4色アイシャドウには、限定品「エターナルクチュール アイズ シマー ジュエル」がラインナップ。真珠のように透明感のあるベースが、繊細かつリッチなパールの輝きを引きたてて、くすみのないシマーな目もとを叶えてくれる。ヴィンテージのジュエリーボックスから着想し、ケースの天面には柔らかさのある水彩タッチの宝石モチーフを配した。

10 sandy glam:砂漠の中のオアシスのような落ち着いた中に輝きを放つダスティカラーのパレット<限定品>

■“フラワー”チークに新色&限定品

しっかり発色するブライトカラー、肌なじみのよいニュアンスカラー、ツヤをもたらすハイライトカラーが1つになった“フラワーモチーフ”の5色チーク「ブルーム ミックスブラッシュ コンパクト」には、新色と限定品が追加に。限定品には、柔らかな水彩タッチのデザインを施したコンパクトがセットになっている。

12 dressy viola:上品で凛としたヴィオラのようなプラム・ネージュのセット

13 baby peony:可憐で愛らしさのあるピンク・ベージュのセット<限定品>

【詳細】

ジルスチュアート ビューティ 2021年春コスメ

発売日:2021年1月8日(金)

・ジルスチュアート ルージュ リップジュエル ジェミーサテン 全22色うち限定2色 各2,200円+税<新商品>

・ジルスチュアート ルージュ ケース 全7色うち限定1色 各1,400円+税<新商品>

・ジルスチュアート アイジュエルデュー 全8色 7g 各2,200円+税<新商品>

・ジルスチュアート アイジュエルデュー ライナー 全3色 1.7g 各2,200円+税<限定品>

・ジルスチュアート エターナルクチュール アイズ シマー ジュエル 全1種 5,000円+税<限定品>

・ジルスチュアート ブルーム ミックスブラッシュ コンパクト ジュエル <チークカラー> 全1種 4,200円+税<限定品>

・ジルスチュアート ブルーム ミックスブラッシュ コンパクト <チークカラー> 全1種 4,200円+税<新色>

