11/24の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:55JST 11/24
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（29591.27、+327.79）
・ナスダック総合指数は上昇（11880.63、+25.66）
・シカゴ日経225先物は上昇（25935、大阪比+395）
・1ドル104円50-60銭
・SOX指数は上昇（2595.25、39.76）
・VIX指数は低下（22.66、-1.04）
・原油先物は上昇（43.06、+0.64）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（25527.37、-106.97）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・国債買いオペ
・東京地区百貨店売上高(10月)
・黒田日銀総裁がIMF・東京大学共催バーチャル・コンファレンスで講演
・日中外相が会談
・独GDP改定値(7-9月)
・独IFO企業景況感指数(11月)
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(9月)
・米FHFA住宅価格指数(9月)
・米消費者信頼感指数(11月)《ST》
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