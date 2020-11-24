11/24の強弱材料



*08:55JST 11/24

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（29591.27、+327.79）

・ナスダック総合指数は上昇（11880.63、+25.66）

・シカゴ日経225先物は上昇（25935、大阪比+395）

・1ドル104円50-60銭

・SOX指数は上昇（2595.25、39.76）

・VIX指数は低下（22.66、-1.04）

・原油先物は上昇（43.06、+0.64）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（25527.37、-106.97）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・国債買いオペ

・東京地区百貨店売上高(10月)

・黒田日銀総裁がIMF・東京大学共催バーチャル・コンファレンスで講演

・日中外相が会談

・独GDP改定値(7-9月)

・独IFO企業景況感指数(11月)

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(9月)

・米FHFA住宅価格指数(9月)

・米消費者信頼感指数(11月)《ST》