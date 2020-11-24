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NY外為：ドル買い一服、フィキシング後

2020年11月24日 02:37

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記事提供元：フィスコ


*02:37JST NY外為：ドル買い一服、フィキシング後

NY外為市場ではロンドンフィキシングに向けたドル買いが一服した。朝方は、予想外に改善した米国の11月製造業、サービス業PMI速報値を受けてドル買いが加速。ドル・円は104円64銭と転換線104円67銭手前まで上昇後、104円32銭まで反落した。ユーロ・ドルは1.1800ドルの安値から1.1832ドルまで反発。ポンド・ドルは1.3264ドルの安値から1.3308ドルまで反発した。

米10年債利回りは0.86％から0.85％へ低下。ダウ平均株価は197ドル高で推移した。《KY》

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