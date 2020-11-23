

*22:47JST 米10月シカゴ連銀全米活動指数、予想上回りドルじり高



米10月シカゴ連銀全米活動指数は0.83と、9月0.32から上昇した。

予想を上回った結果を受けてドルは上昇。ドル・円は103.70円から103.78円へじり高推移した。ユーロ・ドルは1.1906ドルから1.1892ドルへじり安推移した。

【経済指標】

・米・10月シカゴ連銀全米活動指数：0.83（9月：0.32←0.27）《KY》