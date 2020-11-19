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“女王の宝石”をイメージしたアフタヌーンティー - ウェスティン都ホテル京都で

2020年11月19日 17:25

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記事提供元：ファッションプレス

　ウェスティン都ホテル京都は、アフタヌーンティー「The Queen’s Jewelry Box」を、2020年11月20日(金)から2021年1月31日(日)まで2階 ティーラウンジ「メイフェア」にて提供する。

　フランス発の本格的なエステティックサロン・ソティスとコラボレーションしたアフタヌーンティーセット「The Queen's Jewelry Box」では、“女王の宝石”をイメージした色とりどりのスイーツを用意。

　ティアラを象ったチョコレートや、鮮やかなフルーツタルト、バニラマカロン、ワインジュレのヴェリーヌなど華やかなスイーツの数々が並ぶ。加えて、ソティスの洗顔クリーム「ネトワイヨンドマタン」とのコラボレーションによって生まれた、美容に嬉しいスイートアーモンドオイルを取り入れたスイーツも楽しめる。

　さらに、スコーンや、野菜のキッシュ、スモークサーモンと生姜クリームチーズのカナッペなどのセイボリーも登場する。

【詳細】
ウェスティン都ホテル京都「The Queen’s Jewelry Box」
開催期間：2020年11月20日(金)～2021年1月31日(日)
場所：ウェスティン都ホテル京都 2階 ティーラウンジ「メイフェア」
住所：京都府京都市東山区粟田口華頂町1番地
販売時間：12:00～16:00 ※事前予約要
料金：
・＜PlanⅠ＞The Queen’s Jewelry Box ソティスアメニティギフト付き 5,000円＋税
・＜PlanⅡ＞The Queen’s Jewelry Box ソティスアメニティギフト＆ソティストリートメント60分付き特別プラン 15,000円＋税
※PlanⅡを予約した先着30名にネトワイヨンドマタン125ml(5,000円相当)を1個プレゼント。
※価格はサービス料別(15%)。
※営業日・営業時間は変更する場合あり。

内容：※PlanⅠ・Ⅱ共通
ボンボンショコラ/バニラマカロン/フルーツタルト/チョコレートムース/白ワインジュレのヴェリーヌ/バニラムース/ムラングシェル/ティアラチョコレート/スコーン/ハチミツ/カモミールカスタードのエクレア/アサイージュース/野菜のキッシュ/スモークサーモンと生姜クリームチーズのカナッペ/魚介の宝石箱/ローストビーフサラダ
※紅茶は英国ブランド「JING TEA」のほか、コーヒーや中国茶、アレンジコーヒーなどを用意。茶葉の交換も可能。
※ソティスアメニティギフト(ノクチュエル スリーピングマスク 4ml、ソティス シャワージェル 50ml)付。
※写真はイメージ。
※仕入れ状況により材料を変更する場合あり。

【問い合わせ先】
ウェスティン都ホテル京都 レストラン予約係
TEL：075-771-7158
※営業時間 10:00～19:00

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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