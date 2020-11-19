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東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ

2020年11月19日 15:21

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記事提供元：フィスコ


*15:21JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ
鉄鋼が下落率トップ。そのほか、非鉄金属、鉱業、証券業、水産・農林業なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか、陸運業、卸売業、建設業、機械なども上昇。


業種名／現在値／前日比（％）

1. その他製品 ／ 3,413.07 ／ 1.82
2. 陸運業 ／ 1,943.8 ／ 1.69
3. 卸売業 ／ 1,492.41 ／ 0.92
4. 建設業 ／ 1,053.69 ／ 0.92
5. 機械 ／ 2,073.86 ／ 0.81
6. 繊維業 ／ 524.97 ／ 0.79
7. 保険業 ／ 967.09 ／ 0.75
8. その他金融業 ／ 602.46 ／ 0.68
9. 情報・通信業 ／ 4,466.38 ／ 0.65
10. サービス業 ／ 2,623.11 ／ 0.64
11. 化学工業 ／ 2,147.99 ／ 0.55
12. ゴム製品 ／ 2,646.55 ／ 0.46
13. 医薬品 ／ 3,255.01 ／ 0.45
14. 金属製品 ／ 1,134.65 ／ 0.43
15. パルプ・紙 ／ 464.78 ／ 0.42
16. 石油・石炭製品 ／ 829.03 ／ 0.35
17. 海運業 ／ 269.05 ／ 0.24
18. ガラス・土石製品 ／ 1,028.31 ／ 0.21
19. 電力・ガス業 ／ 379.26 ／ 0.16
20. 小売業 ／ 1,331.3 ／ 0.01
21. 電気機器 ／ 2,970.11 ／ 0.01
22. 不動産業 ／ 1,313.96 ／ -0.02
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,616.18 ／ -0.04
24. 食料品 ／ 1,656.2 ／ -0.27
25. 輸送用機器 ／ 2,625.67 ／ -0.34
26. 精密機器 ／ 8,985.14 ／ -0.35
27. 銀行業 ／ 124.06 ／ -0.36
28. 空運業 ／ 185.35 ／ -0.46
29. 水産・農林業 ／ 436.33 ／ -0.49
30. 証券業 ／ 329.42 ／ -0.61
31. 鉱業 ／ 173.86 ／ -0.78
32. 非鉄金属 ／ 811.35 ／ -1.21
33. 鉄鋼 ／ 296.5 ／ -2.61《FA》

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