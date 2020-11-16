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16日の日本国債市場概況：債券先物は152円09銭で終了

2020年11月16日 17:29

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記事提供元：フィスコ


*17:29JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は152円09銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付152円05銭 高値152円14銭 安値152円05銭 引け152円09銭
売買高総計14387枚

2年 418回 -0.150％
5年 145回 -0.120％
10年 360回 0.015％
20年 174回 0.400％

債券先物12月限は、152円05銭で取引を開始。前週末NY市場での米株高・長期金利上昇を受けて売り先行となったが、円高推移を受けて買い戻しに転じたとみられ、152円14銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が買われ、20年債はもみ合った。

＜米国債概況＞
2年債は0.17％、10年債は0.88％、30年債は1.63％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.56％、英国債は0.33％、オーストラリア10年債は0.89％、NZ10年債は0.82％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30　米・11月NY連銀製造業景気指数（予想：13.8、10月：10.5）
・04:00　クラリダ米FRB副議長オンライン討論会出席（経済見通し）《KK》

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