“ディズニープリンセス”をイメージしたお香、京都の老舗お香メーカー「松栄堂」から

京都の老舗お香メーカー「松栄堂」から“ディズニープリンセス”をイメージしたお香「DC Xiang Do ~ディズニープリンセス~」が登場。松栄堂の直営店(京都・大阪・東京・横浜・札幌)ほかで発売される。

■“ディズニープリンセス”をイメージしたお香

松栄堂は、今から300年ほど前、京都に創業してから、香づくり一筋に歩んできた老舗のお香メーカーだ。香りある豊かな暮らしをキーワードに、さまざまなスタイル、香りのお香を展開している。

新作は、“ディズニープリンセス”をイメージした、キュートなデザインの「DC Xiang Do ~ディズニープリンセス~」。オーロラ姫、ベル、アリエル、ラプンツェル、ジャスミンと5人のディズニープリンセスに焦点を当て、それぞれのキャラクターにイマジネーションを膨らませ、松栄堂のラインナップから香りをセレクト。5種類の異なる香りを“ディズニープリンセス”のパッケージに入れて展開する。

オーロラ姫をイメージした「DC Xiang Do ~ディズニープリンセス~ ローズの香り」は、華やかなローズの香り。みずみずしい朝摘みの薔薇を想起させる、甘い香りが特徴だ。

イエローカラーのドレスがアイコニックなベルに着想した「DC Xiang Do ~ディズニープリンセス~ グレープフルーツの香り」は、ほどよい酸味とほろ苦さを持ったグレープフルーツの香りだ。

アリエルをモチーフにした「DC Xiang Do ~ディズニープリンセス~ ペパーミントの香り」は、涼やかなペパーミントの香り。ラプンツェルのイメージに合わせたバイオレットの香り、ジャスミンをモチーフにしたフランクインセンスの香りもラインナップする。

また同時に、5つの香りが一度に手に入るアソートセットもラインナップ。いずれも簡易香立付きなので、手軽に自宅でお香を楽しむことができる。

■【詳細】

松栄堂「DC Xiang Do ~ディズニープリンセス~」各15本入り(簡易香立付) 1,200円+税

※2020年11月24日(火)より公式ウェブサイトで発売。直営店では先行発売中。

取扱店舗:松栄堂の直営店

京都店(京都市中京区烏丸通二条上ル東側)

大阪店(大阪市中央区本町3-6-4 本町ガーデンシティ1F)

銀座店(東京都中央区銀座7-3-8 銀座七丁目プレイス1F)

人形町店(東京都中央区日本橋人形町2-12-2)

横浜店(神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 東京建物横浜ビル1階)

札幌店(札幌市中央区南8条西12丁目3-6)

公式サイト

・DC Xiang Do ~ディズニープリンセス~ ローズの香り

・DC Xiang Do ~ディズニープリンセス~ グレープフルーツの香り

・DC Xiang Do ~ディズニープリンセス~ ペパーミントの香り

・DC Xiang Do ~ディズニープリンセス~ バイオレットの香り

・DC Xiang Do ~ディズニープリンセス~ フランクインセンスの香り



・DC Xiang Do ~ディズニープリンセス~ インセンスアソート 5種各5本入(簡易香立付)2,000円+税